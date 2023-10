Rosario Central y Vélez empataron en un gol en un entretenido encuentro jugado esta noche en el Gigante de Arroyito, por la novena fecha de la Zona A de la Copa de la Liga. Profesional.

El delantero Santiago Castro convirtió de cabeza para Vélez en el primer tiempo y el enganche Maximiliano Lovera empató de penal para Central cuando promediaba el complemento.

Vélez jugó mejor en el primer tiempo porque sus volantes controlaron la pelota y además fue un equipo más compacto, que atacó sobre todo por la derecha con Pizzini, Joaquín García y Aquino, que hallaban huecos a espaldas de Campaz y Alan Rodríguez.

Central, que no tenía la pelota, cuando la recuperaba estaba muy impreciso. Sin embargo llegó bien a los 18 minutos con una jugada de Malcorra, que gambeteó a dos marcadores en velocidad, tocó con Campaz y éste con Alan Rodríguez, quien mandó un buen centro que O’Connor cabeceó solo, pero a las manos de Gastón Gómez.

Vélez avisó a los 22 minutos cuando Pizzini tomó una mala salida de Ortiz, quien despejó hacia el medio, pero su zurdazo pegó en el travesaño, con Broun vencido.

Hasta que a los 28 minutos Vélez abrió el marcador con la fórmula que había buscado durante toda la etapa: centro pasado de Pizzini desde la derecha y un cabezazo de Castro, que pegó en el horizontal y entró, ante el fallido cierre de Damián Martínez.

En el final ambos tuvieron una llegada: Malcorra remató desde afuera del área, el arquero dio rebote y Valentín Gómez la sacó, a los 35 minutos, y Castro no llegó a otro centro de Pizzini desde la derecha, a los 45 minutos.

Central mejoró en el complemento con el ingreso de Maximiliano Lovera como volante ofensivo derecho en lugar de Toledo, el segundo volante central, y Malcorra y Campaz se juntaron con el ingresado y con O’Connor, quien jugó como un doble 5 ofensivo.

MIRÁ TAMBIÉN Doble triunfo de boxeadores argentinos en el inicio de los Juegos Panamericanos Santiago 2023

Central avisó al minuto con un buen anticipo de Damián Martínez en la salida, quien remató apenas alto.

El local mejoró en la posesión de la pelota, a la que le sumó el juego de sus volantes ofensivos, que coronó a los 15 minutos con un buen pase de Campaz a Malcorra por la izquierda, quien mandó un centro que pegó en el brazo derecho de Pizzini en el cierre, en un penal que el árbitro cobró a instancias del VAR luego de analizarlo durante siete minutos. Maximiliano Lovera la clavó de derecha junto al poste derecho del arquero, en el tanto que acercó el resultado a la justicia.

La extensa demora le jugó en contra a Central, que recién volvió a llegar en el complemento, con un contraataque de Campaz que salvó Gastón Gómez.

En cambio Vélez se recuperó, pero apostó a defender el punto que le sirve para escapar de la zona del descenso.

El árbitro Rey Hilfer dio siete minutos de tiempo adicional, a la sazón los mismos que demoró el VAR para cobrar el penal de Pizzini, y luego le agregó otro, es decir que casi no agregó minutos, en una decisión que perjudicó a Central, que estiró a 26 encuentros su racha invicta en el Gigante de Arroyito.

- Síntesis -

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Kevin Ortiz y Agustín Toledo; Tomás O´´Çonnor, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; y Tobías Cervera. DT: Miguel Ángel Russo.

Vélez: Gastón Gómez; Joaquín García, Lautaro Giannetti, Valentín Gómez y Elías Gómez; José Florentín, Nicolás Garayalde, Juan Méndez y Claudio Aquino; Santiago Castro y Francisco Pizzini. DT: Sebastián Méndez.

Gol en el primer tiempo: 28’ Castro (V).

Gol en el segundo tiempo: 22’ Lovera (C), de penal.

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Agustín Sández por Alan Rodríguez (C) y Maximiliano Lovera por Toledo (C); 30’ Luca Martínez Dupuy por Cervera (C); 34’ Tiago Fernández por Aquino (V); 37’ Miguel Brizuela por Pizzini (V) y Walter Bou por Castro (V); 43’ Juan Cruz Komar por Sández (C); 46’ Yeison Gordillo por Garayalde (V) y Santiago Cáseres por Méndez (V).

Amonestados: Malcorra y Damián Martínez (C). Elías Gómez, Castro y Pizzini (V)..

Arbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Gigante de Arroyito. (Télam)