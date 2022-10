Rosario Central y Colón de Santa Fe igualaron hoy por 1 a 1 en el estadio Gigante de Arroyito, en un partido correspondiente a la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) El "Sabalero" golpeó de entrada al "Canalla" y anotó a los 2 minutos de la etapa inicial de la mano de Santiago Pierotti para pasar al frente en el marcador de forma temprana. Sin embargo, ya en el complemento, Rosario Central llegó al merecido empate a los 4 minutos con un fuerte remate del lateral derecho Damián Martínez, quien puso cifras definitivas en el marcador. Con este resultado, el equipo de Carlos Tevez culminó decimonoveno en la tabla de posiciones de la Liga Profesional con 32 puntos, mientras que Colón se ubicó en el puesto 24 con 29 unidades..Esta es la síntesis de Rosario Central vs Colón de Santa Fe por la Liga Profesional:.Liga Profesional.Fecha 27.Rosario Central-Colón de Santa Fe.Estadio: Gigante de Arroyito.Árbitro: Franco Acita.VAR: Jorge Baliño.. Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Facundo Almada, Javier Báez, Lautaro Blanco; Kevin Ortiz, Mateo Tanlongo; Facundo Buonanotte, Gino Infantino, Ignacio Malcorra; y Alejo Véliz. DT: Carlos Tevez. Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Cristian Bernardi, Baldomero Perlaza, Lionel Picco, Santiago Pierotti; Luis Miguel Rodríguez y Ramón Ábila. DT: Marcelo Saralegui. Goles en el primer tiempo: 2m. Santiago Pierotti (C). Goles en el segundo tiempo: 4m. Damián Martínez (RC). Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Gustavo Ramírez por Gino Infantino (RC); 15m. Julián Chicco por Baldomero Perlaza (C) y Juan Álvarez por Santiago Pierotti (C); 19m. Francis MacAllister por Mateo Tanlongo (RC) y Franco Frías por Ignacio Malcorra (RC); 30m. Facundo Taborda por Leonel Picco (C); 41m. Stéfano Moreira por Luis Miguel Rodríguez (C). FG/AMR NA