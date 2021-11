Rosario Central venció 3-1 a Atlético Tucumán con un gran partido y dos goles del capitán, Emiliano Vecchio, y se recuperó de dos caídas consecutivas, en un buen partido jugado esta tarde en el estadio Gigante de Arroyito por la 21ra fecha del Torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

El otro gol "canalla" fue convertidos por Emanuel Ojeda y Oscar Benítez descontó para los tucumanos, en el epílogo.

Central se adueñó de la pelota y del campo en el primer tiempo, al extremo que dominó el desarrollo a voluntad.

El local hizo circular la pelota con sus volantes, delanteros y laterales, entre quienes se destacaron Lo Celso, Vecchio e Infantino, quien a los 2' avisó con un buen zurdazo desde la derecha, que pasó cerca del segundo palo.

Central abrió el marcador a los 20' con una jugada de pizarrón: córner corto de Lo Celso a Vecchio desde la izquierda, pase atrás a Blanco, centro pasado y la precisa llegada al vacío de Emmanuel Ojeda, quien la empujó de derecha al primer palo ante el arquero, en el gol que comenzó a reconciliar el resultado con la justicia.

Atlético Tucumán, que casi no había tenido la pelota, se animó a salir en la segunda mitad del primer tiempo y se acercó a los 39' con un buen derechazo de Benítez, desde afuera del área, que Broun salvó al córner con mano cambiada.

Hasta que en el primer minuto de descuento Central volvió a facturar en una gran jugada en la que la tocaron Vecchio y Lo Celso por la izquierda, apertura a Blanco, centro al área, magistral pase atrás de Ruben y preciso zurdazo de Vecchio para clavarla abajo. La pelota pegó en la base del poste y entró.

El complemento fue otro partido porque Atlético salió de su campo y dejó más espacio para las réplicas, como a los 9' cuando Gamba quedó solo por la derecha pero Lucchetti salvó su arco ante el remate de emboquillada.

Central es un equipo estructurado para atacar, que hoy hizo un gran partido ofensivo, pero volvió a exponerse a las réplicas, como a los 14' cuando el ingresado Acosta remató desde fuera del área y Brion salvó su arco con una gran volada hacia su izquierda.

Y a los 28' volvió a aparecer el capitán Vecchio para asegurar la victoria, en una réplica que encabezó por el medio, pared con el ingresado Zabala, quien se la devolvió al área y el 10 enfrentó a Luchetti y se la tocó al poste derecho, abajo, con maestría.

Claro que, como Central no gana para sustos, a los 39' Risso Patrón mandó un centro pasado desde la izquierda, Infantino se cayó por lesión en el cierre, el ingresado Heredia pifió la volea de derecha y Oscar Benítez entró solo para empujarla al descuento en el primer palo.

Así, con su buen juego ofensivo, varios jugadores en un gran nivel y una tarde soñada de Vecchio, Central se recuperó, salvó la cabeza de su DT el "Kily" González y sigue en carrera por el sueño de la Sudamericana.

- Síntesis -

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila y Lautaro Blanco; Gino Infantino, Emmanuel Ojeda, Emiliano Vecchio y Francesco Lo Celso; Lucas Gamba y Marco Ruben. DT: Cristian González.

Atlético Tucumán: Cristian Luchetti; Felipe Campos, Marcelo Ortiz, Camilo Albornoz y Gabriel Risso Patrón; Ciro Rius, Crisitan Erbes, Franco Mussis y Ramiro Ruiz Rodríguez;; Oscar Benítez y Cristian Menéndez.

DT: Pablo Guiñazú.

Goles en el primer tiempo: 20' Ojeda (RC) y 46' Vecchio (RC).

Goles en el segundo tiempo: 28' Vecchio (RC) y 39' Benítez (AT).

Cambios: en el segundo tiempo, antes del inicio, Augusto Lotti por Menéndez (AT); 13' Guillermo Acosta por Mussis (AT) y Joaquín Pereyra por Augusto Lotti (AT); 18' Ulises Ciccioli por Damián Martínez (RC) y Diego Zabala por Lo Celso (RC); 29' Hernán Rosales por Erbes (AT) y Leonardo Heredia por Rius (AT); 35' Michael Covea por Vecchio (RC) y Luca Martínez Dupuy (RC) por Gamba (RC); 40' Luciano Ferreyra por Infantino (RC).

Amonestados: Marcelo Ortiz (AT); Ojeda e Infantino (RC).

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario).

Árbitro: Nicolás Lamolina. (Télam)