Rosario Central y Platense empataron en un gol en un pobre partido jugado esta tarde en el Gigante de Arroyito por la 21ra. fecha de la Liga Profesional, y sigue su camino titubeante de la mano de Carlos Tevez.

Ramiro González abrió el marcador para la visita y Facundo Buonanotte empató el encuentro, ambos en el primer tiempo.

Platense jugó mejor en la primera mitad de la etapa inicial y convirtió en su primera llegada clara merced a un doble yerro defensivo local: a los 13 minutos Zárate recibió por la izquierda un rechazo hacia abajo de Rodríguez, de cabeza, mandó un centro pasado, la pelota le rebotó a Báez y le cayó a Ramiro González, quien la cacheteó de tres dedos, de derecha, y la metió abajo, junto al poste derecho.

El gol pareció despabilar a Central, que desde los 20 minutos comenzó a presionar mejor la salida visitante, a recuperar rápido la pelota y a atacar por las puntas, como a los 18 minutos cuando Malcorra mandó un córner desde la izquierda y Frías remató de volea, apenas alto.

El partido fue otro en la segunda parte del primer tiempo, entre un Central que atacaba alentado por el Gigante repleto y un equipo visitante metido en su campo, con jugadores que se tiraban en cada cruce para hacer tiempo.

Central casi lo empata a los 35 minutos cuando Malcorra ejecutó con maestría un tiro libre desde la derecha de la medialuna, pero su zurdazo pegó en el travesaño y volvió, con el arquero vencido.

Hasta que a los 44 minutos llegó la gran polémica del encuentro cuando ingresó Jhonatan Candia por Malcorra, lesionado, y el uruguayo hizo un tiro libre frontal, pero le pegó mordido, la pelota le rebotó a Kevin Ortiz en la espalda y le cayó servida a Veliz, por la derecha del área, quien empató el partido con una media vuelta de derecha.

Sin embargo, luego de cinco minutos de revisión, el juez del VAR, Leandro Rey Hilfer, pidió a Silvio Trucco anular el gol por un inexistente doble remate de Candia, quien no le pegó con ambas piernas sino que se resbaló y le pegó mordido, de derecha.

Central casi lo empata de nuevo a los 50 minutos con un córner de Malcorra desde la izquierda que Veliz cabeceó en el segundo palo y que Ledesma salvó al córner, sobre el travesaño.

Y a los 51 minutos Central empató con una jugada de pizarrón: en un córner desde la izquierda jugaron hacia atrás Mac Allister y Ortiz, quien mandó un centro pasado que Báez le bajó de cabeza hacia la solitaria entrada de Facundo Buonanotte, quien definió de zurda, sobre el arquero, y logró el gol que tanto le costó.

El complemento fue otro partido porque Central llegó con un derechazo de Martínez, que Ledesma salvó al córner junto a su poste izquierdo, a lios 9 minutos, una entrada de Rodríguez, que no llegó solo frente al arco en un córner desde la izquierda, a los 29 minutos; una entrada de Infantino que salvó Ledesma, a los 39 minutos, y un cabezazo de Buonanotte, que Ledesma le sacó abajo, junto al palo izquierdo, a los 47 minutos.

Y Platense jugó bien con la pelota, pero pateó una sola vez al arco, a los 10 minutos, cuando el ingresado Esquivel le pegó desde afuera del área, pero “Fatura” Broun sacó al córner en gran forma.

Central no pudo imponer su juego a pesar de jugar con un jugador más desde los 20 minutos, por la expulsión de Villalba por doble amonestación, en parte porque terminó con varios jugadores con molestias musculares, como Cortez, Ortiz, Tanlongo y Frías.

- Síntesis -

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Javier Báez, Juan Gabriel Rodríguez y Fernando Rodríguez; Diego Buonanotte, Kevin Ortiz, Francis Mac Allister e Ignacio Malcorra; Franco Frías y Alejo Véliz. DT: Carlos Tevez.

Platense: Marcos Ledesma; Haibrany Ruiz Díaz, Ramiro González, Gastón Susso y Ayrton Costa; Franco Camargo, Carlos Villalba, Iván Gómez y Horacio Tijanovich; Mauro Zárate e Ignacio Schor. DT: Omar De Felippe.

Gol en el primer tiempo: 13’ Ramiro González (P).

Gol en el segundo tiempo: 6m. Buonanotte (C).

Cambios en el primer tiempo: 43’ Jhonatan Candia por Malcorra (C) y 45+8' Juan Infante por Ruiz Díaz (P).

Cambios en el segundo tiempo: antes de comenzar, Rodrigo Contreras por Zárate (P) y Juan Cruz Esquivel por Schor (P); 11’ Joan Mazzaco por Fernando Rodríguez (C), Mateo Tanlongo por Francis Mac Allister (C) y Gino Infantino por Veliz (C); 22’ Federico Gino por Costa (P); 25’ Ismael Cortez por Damián Martínez (C) y 41’ Alexis Sabela por Tijanovich (P).

Amonestados: Damián Martínez, Tanlongo y Báez (C); Suso y Schor (P).

Incidencias: en el primer tiempo, 20' expulsado DT De Felippe (P). En la segunda etapa, 20' expulsado Villalba (P).

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Silvio Trucco. (Télam)