Rosario Central y Estudiantes empataron sin goles en un encuentro jugado esta tarde-noche en el Gigante de Arroyito, por la 23ra. fecha de la Liga Profesional en que el arquero visitante Mariano Andújar le atajó un penal a Ignacio Malcorra en el comienzo del complemento.

Estudiantes jugó mejor en el primer tiempo porque sus volantes Fernando Zuqui, Santiago Ascacíbar y Jorge Rodríguez recuperaron la pelota, atacaron con sus delanteros y generaron la llegada más clara a los 21 minutos, cuando Eros Mancuso lo dejó solo a Ascacíbar por la derecha del área y su centro fue cabeceado apenas desviado por Zuqui, quien le pegó a la carrera y la pelota se fue cerca del segundo palo, con el arquero Jorge Broun vencido.

A los 9 minutos se produjo una jugada increíble cuando Zaid Romero le pegó un codazo en la boca a Fabricio Oviedo, en un cierre sobre la punta izquierda, que no sancionaron ni el juez de línea, que estaba al lado, ni el árbitro Facundo Tello ni el VAR Leandro Rey Hilfer.

Central fue la antítesis porque casi no anticipó la pelota en el mediocampo y, además, careció de juego asociado y estuvo impreciso, al extremo que llegó apenas dos veces, con un remate desde afuera de Malcorra a los 36 minutos y con un buen cabezazo de Facundo Mallo a los 41 minutos, pero ambos a las manos de Andújar.

Sobre el final de la etapa Central atacó en algunos momentos empujado por el incondicional aliento de sus hinchas, que colmaron el Gigante de Arroyito como siempre, pero ese empuje sólo le alcanzó para acercarse con ese cabezazo de Mallo, demasiado poco para las aspiraciones de su gente.

En el complemento se invirtieron los roles porque Central fue superior, se adelantó y generó las jugadas más claras, pero no pudo superar al arquero Mariano Andujar –la figura del partido- ni siquiera de penal.

A los 7 minutos Luciano Lollo derribó a Jaminton Campaz en la izquierda del área, en un intento de despeje, la pelota siguió y Alejo Véliz convirtió, en una jugada que significó un grave yerro del árbitro Tello, quien en vez de convalidar la conquista hizo patear el penal, a contrapelo de la vieja máxima que sostiene que “penal y gol es gol”. Malcorra pateó suave, de zurda, y el arquero Andujar se lo adivinó y le sacó el remate.

Estudiantes respondió a los 21 minutos con una buena jugada de Guido Carrillo, Ascacíbar y Zuqui, quien remató apenas desviado, junto al poste izquierdo, solo frente al arco.

Central volvió a tener dos llegadas claras en el final, en los pies de Véliz: una volea de zurda que pasó cerca del poste izquierdo, con el arquero vencido, a los 33 minutos, y sobre todo la del quinto minuto de descuento, cuando Campaz lo dejó solo por la izquierda, pero Andújar se quedó también con el último remate.

- Síntesis -

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Axel Rodríguez; Kevin Ortiz y Francis Mac Allister; Fabricio Oviedo, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; y Alejo Véliz. DT: Miguel Ángel Russo.

Estudiantes: Mariano Andujar; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Luciano Lollo, Zaid Romero y Emanuel Mas; Fernando Zuqui, Santiago Ascacibar y Jorge Rodríguez; Guido Carrillo y Mauro Méndez. DT: Eduardo Domínguez.

Cambios en el segundo tiempo: 13’ Benjampin Rolheiser por Méndez (E), 16’ Octavio Bianchi por Oviedo (C), 27’ Tomás O´Connor por Malcorra (C), 29’ Matías Godoy por Zuqui (E) y 34’ Gino Infantino por Mac Allister (C)..

Amonestados: Romero, Jorge Rodríguez y Mancuso (E).

Cancha: Gigante de Arroyito (Rosario Central)..

Árbitro: Facundo Tello (Télam)