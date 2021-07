Los dirigentes de Rosario Central gestionan la incorporación a préstamo del delantero paraguayo Blas Armoa o del enganche peruano Graziel García.

"Por Armoa hay negociaciones, que son complejas porque intervienen varios clubes", informó esta mañana una fuente "canalla" a Télam.

En este sentido, los dirigentes "auriazules" gestionan el préstamo del extremo izquierdo de 21 años con el Club Sportivo Luqueño -dueño de la ficha- y con el Club Juárez, de México, donde juega Armoa.

En tanto, los directivos del club del barrio de Arroyito también gestionan la contratación a préstamo del pase del volante ofensivo peruano Graziel García, de 27 años, quien juega en Cienciano y en la selección peruana.

Consultado sobre la búsqueda de un marcador central, un vocero de Central advirtió que "el único jugador que buscamos ahora es un volante", en referencia a las gestiones por el préstamo de Armoa o de García.

Por su parte, el director técnico "canalla", Cristian "Kily" González, declaró después de la agónica victoria sobre Vélez, rival al que Central no vencía desde 2009: "Me siento feliz por los chicos. Todavía no logramos nada, queda mucho camino, pero resalto que están a la altura de la camiseta de Central, de jugar y atreverse. Necesitamos refuerzos, tenemos dos torneos y partidos muy seguidos".

"Mientras tanto me siento feliz por el respaldo de los jugadores en la cancha, los chicos y ni hablar de los grandes, que son los que empujan y muestran el camino. Estoy a muerte con mis jugadores y ellos lo están conmigo", completó el entrenador de Rosario Central. (Télam)