Rosario Central venció hoy por 4-1 a Central Norte en Salta y avanzó a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2023 donde se enfrentará a Chaco For Ever. En el partido disputado en el Estadio Único de San Nicolás, Leandro Vella había abierto la cuenta para las "Urracas" a los 31 minutos del primer tiempo pero, a los 41, Jaminton Campaz empató para el "Canalla". En la segunda parte, a los 18, Enzo Suraci en contra le dio la ventaja a los rosarinos y, a los 36, Facundo Mallo marcó el tercero. A los 47, Ismael Cortez puso el 4-1 definitivo. El equipo de Miguel Ángel Russo, que jugará ante Chaco For Ever en la próxima fase, continuará su camino en la Liga Profesional de Fútbol cuando visite el Estadio Florencio Sola para enfrentar a Banfield mientras que, por el lado de los de Víctor Riggio, recibirán a Sarmiento de Resistencia por la decimotercera fecha de la Zona D del Federal A en el Estadio Doctor Luis Güemes. El conjunto salteño golpeó a los 31 minutos de la primera parte cuando, en un tiro libre a metros del área rosarina, Leandro Vella remató secó por encima de la barrera y la pelota se coló en el palo derecho de Jorge Broun marcando el 1-0 para Central Norte pero, a los 41, Jaminton Campaz ingresó al área en velocidad, realizo una pared con Jonathan Candia y, al recibir la pelota sobre el sector derecho, remato cruzado y empató para el "Canalla". Ya en la segunda parte, a los 18, Jaminton Campaz envió un buscapié desde la derecha y fue interceptado por Enzo Suraci que, con mala fortuna, terminó marcando en su propio arco y dándole la ventaja a Rosario Central que aumento la misma a los 35 con un gran cabezazo de Facundo Mallo. Por la misma via aerea, Ismael Cortez puso el 4-1 a los 47. Esta es la síntesis de Rosario Central vs Central Norte de Salta por la Copa Argentina 2023: Copa Argentina 2023 - Treintaidosavos de final. Rosario Central (4) - Central Norte de Salta (1). Estadio: Único de San Nicolás, San Nicolás. Árbitro: Julio Barraza. Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Facundo Mallo, Alan Rodríguez; Francis Mac Allister, Kevin Ortiz, Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Jhonatan Candia. DT: Miguel Ángel Russo. Central Norte de Salta: Nicolás Caprio; Lucas Reynoso, Enzo Suraci, Rodrigo Morinigo, Laureano Puñet; Martín Vera, Juan Manuel Carrizo, Sebastián Navarro, Leonardo González; Diego Magno y Leandro Vella. DT: Víctor Riggio. Goles en el primer tiempo: 31m. Leandro Vella (CN); 41m

Jaminton Campaz (RC) Goles en el segundo tiempo: 18m. Enzo Suraci en contra (RC); 35m. Facundo Mallo (RC); 47m. Ismael Cortez (RC) Cambios en el segundo tiempo: 8m. Lucas Comachi por Martín Vera (CN); 13m. Octavio Bianchi por Jonathan Candia (RC) y Tomás O’Connor (RC); 28m. Juan Cruz Franzoni por Diego Magno (CN) e Ismael Cortez por Damián Martínez (RC); 32m. Luca Martínez Dupuy por Lautaro Giaccone (RC); 36m. Facundo Apazza por Leandro Vella (CN) y Jonathan Mazzola por Sebastián Navarro (CN) AMP/SPC NA