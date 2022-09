Rosario Central le empató en un gol a Estudiantes en el final de un emotivo encuentro jugado esta noche en un colmado Gigante de Arroyito, por la 19na. fecha de la Liga Profesional.

Los goles fueron convertidos por Mauro Boselli, para Estudiantes, en el primer tiempo, y por Franco Frías, para Central, en el último minuto del partido.

Estudiantes jugó mejor en la mayor parte del primer tiempo, cuando se adueñó de la pelota en el medio, la hizo circular con velocidad y generó dos llegadas muy claras, a través del volante ofensivo derecho Manuel Castro.

En la primera nomás, a los 13 minutos, Castro gambeteó por la derecha a Buonanotte y mandó un centro preciso, que Mauro Boselli cabeceó al gol, cuando la pelota picó y entró en el ángulo superior izquierdo,

MIRÁ TAMBIÉN Godoy Cruz presentará cambios en su visita a Barracas Central

En la segunda, Castro la paró de pecho y escapó a Blanco, quien se rehízo a medias, pero la pelota le cayó otra vez al atacante, pero esta vez el arquero Jorge Broun salvó en gran forma, con el pie derecho. “Fatura” ya había cerrado su arco antes del gol, a los 12 minutos, cuando voló hacia su palo derecho y sacó al córner un cabezazo de Noguera.

Central fue la antítesis en esa primera hora inicial porque apareció muy impreciso, falto de juego y hasta de presión para recuperar rápido la pelota hasta en los laterales.

Sin embargo, el local reaccionó en el final de la etapa con el empuje de sus hinchas, que llenaron el Gigante de Arroyito, y se acercó con un cabezazo muy alto de Veliz, tras un centro de Cortez, a los 33 minutos, y con otro "testazo" del propio Veliz, al que no llegó a conectar Kevin Ortiz, a los 34 minutos.

Central fue otro equipo, literalmente, en el complemento, porque su entrenador Carlos Tevez acertó con los ingresos de Cerrudo e Infantino, primero, y de Damián Martínez, Candia y Frías, después, al extremo que el local se adueñó de la pelota, presionó para recuperarla rápido y generó varias llegadas claras, como un zurdazo de Infantino bien salvado abajo por Andújar y un derechazo de Juan Gabriel Rodríguez en el palo.

MIRÁ TAMBIÉN Gimnasia va por la punta de la LPF en La Plata ante Arsenal

El local parecía otro equipo, como a los 9 minutos cuando Buonanotte habilitó en gran forma a Candia, cuyo derechazo cayó cerca del travesaño, en la definición del mano a mano con el arquero, o como a los 12 minutos cuando Damián Martínez recibió un rebote en el vértice derecho del área chica, pero la tiró a la popular de Génova.

Estudiantes, que era lo opuesto al de la etapa inicial, casi lo liquida a los 30 minutos cuando Cerrudo la jugó mal hacia atrás y Castro se fue solo de contraataque, pero Buonanotte -que había quedado de volante central por los cambios ofensivos- se la pellizcó en el cierre y “Fatura” Broun se vistió de héroe al salvar su arco en el mano a mano.

El local volvió a llegar a los 37 minutos con un derechazo cruzado del “Gitano” Martínez cuando quedó en los últimos minutos parado con un 4-3-3 ultraofensivo, al punto que los volantes eran Cerrudo, Buonanotte e Infantino, y que, además, terminó con 10 porque Lautaro Blanco sufrió una lesión y estaba en una pierna.

Hasta que en el último minuto Báez avanzó por la derecha, enganchó y metió un centro pasado para el otro zaguero central, Juan Gabriel Rodríguez, quien se la bajó al ingresado Franco Frías, que la punteó de derecha, con justeza, ante la salida de Andújar, y empató el partido en un Gigante que explotó y dejó al "Pincha" fuera de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2023.

- Síntesis -

Rosario Central: Jorge Brown; Ismael Cortez, Javier Báez, Juan Gabriel Rodríguez y Lautaro Blanco; Alan Marinelli, Kevin Ortiz, Francis Mac Allister e Ignacio Malcorra; Facundo Buonanotte y Alejp Veliz. DT: Carlos Tevez.

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Jorger Morel, Fabián Noguera y Emmanuel Más; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Franco Zapiola; Mauro Méndez y Mauro Boselli. DT: Ricardo Zielinski.

Gol en el primer tiempo: 13’ Boselli (E).

Gol en el segundo tiempo: 45’ Frías (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Juan Cerrudo por Marinelli (C) y Gino Infantino por Mac Allister (C); 8’ Damián Martínez por Cortez (C) y Jhonatan Candia por Veliz (C); 15’ Nehuén Paz por Zapiola (E) y Leandro Díaz (E); 27’ Franco Frias por Kevin Ortiz (C); 29’ Benjamín Rolheiser por Boselli € y 42’ Leonardo Heredia por Castro (E) y Gustavo Piñeiro por Zuqui (E).

Amonestados: Infantino y Frías (C). Morel, Más y Jorge Rodríguez (E).

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario Central).

(Télam)