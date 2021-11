Rosario Central goleó esta noche por 4-1 a Colón de Santa Fe, en condición de visitante, en un encuentro jugado en el estadio "Cementerio de los elefantes" y válido por la 22da. jornada de la Liga Profesional de Fútbol.

El delantero del "Canalla" Marco Ruben anotó tres tantos (3min y 8min. -PT- y 3min. -ST-, mientras que Ezequiel Vecchio aumentó la diferencia a los 23 minutos de la segunda etapa. Para el local descontó Gonzalo Piovi a los 15min. del complemento.

El partido arrancó con mucho dinamismo por parte de ambos equipos que salieron a jugar con la mente puesta en el arco rival, aunque a los tres y ocho minutos el delantero Marco Ruben impactó la pelota de cabeza para anotar un doblete antes de los primeros 10 minutos de juego.

Con estos dos tantos, Ruben quedaba como el segundo máximo goleador de la historia del "Canalla' con 96 conquistas, dos más que Mario Alberto Kempes -94- y además se encuentra a dos del máximo artillero Waldino Aguirre -98- y sumó su décimo grito en el actual torneo.

El conjunto rosarino se mostró efectivo y decidido a quedarse con los tres puntos ante la pasividad del "Sabalero" que no pudo manejar el mediocampo, zona en la que siempre tuvo menos gente y estuvo desordenado, ni incomodar a Jorge "Fatura" Broun.

Con el correr de los minutos y, obligado a descontar la diferencia en contra, Colón se adelantó en el campo, le jugó de igual a igual por momentos a su rival y tuvo la más clara con un remate de Alliendro que salvó el arquero Broun.

Sin embargo, los dirigidos por el DT Eduardo Domínguez, que jugaron 15 minutos con una menos por la expulsión de Eric Meza, no estuvieron firmes a nivel defensivo y se vieron superados, en líneas generales, por la visita.

A los tres minutos de la segunda etapa Marco Ruben, nuevamente de cabeza y esta vez tras un centro de Damián Martínez, anotó su tercer tanto de la noche y alcanzó los 11 goles en el torneo local. Además llegó a los 97 tantos en la historia de Central y quedó a uno de Aguirre (98).

A pesar de los tres goles de diferencia, el "Canalla" siguió buscando el arco rival, situación que le generó espacios a Colón, que de contra y con una salida rápida de Cristian Bernardi y tras un rechazo, Gonzalo Piovi descontó para el local a los 15 minutos.

Colón, más allá del hombre de menos, intentó equiparar el trámite del partido, tomó el control del mediocampo, aunque no pudo impedir el cuarto tanto de la visita (Vecchio, a los 23min.), el cuál selló el resultado.

En la próxima fecha (23era.) Colón visitará a Defensa y Justicia, mientras que Rosario Central recibirá a River Plate.

=Síntesis=

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Bruno Bianchi y Nahuel Gallardo; Gonzalo Piovi, Tomás Moschión, Rodrigo Aliendro; Cristian Bernardi; Cristian Ferreira, Lucas Beltrán. DT: Eduardo Domínguez.

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila y Lautaro Blanco; Gino Infantino, Emmanuel Ojeda, Emiliano Vecchio, Francesco Lo Celso; Lucas Gamba y Marco Ruben. DT: Cristian "Kily" González.

Goles en el primer tiempo: 3min. y 8min. Ruben (RC).

Goles en el segundo tiempo: 3min. Ruben (RC); 15min. Piovi (C), 23min. Vecchio (RC)

Incidencia: a los 33 minutos de la primera etapa fue expulsado el mediocampista de Colón Eric Meza.

Cambiosen el primer tiempo: 39min. Juan Pablo Romero por Broun (RC); 41min. Facundo Mura por Gallardo (C) y Alexis Castro por Ferreira (C).

Cambios en la segunda etapa: Al comenzar, Santiago Pierotti por Moschion (C); 11min. Ulises Ciccioli por Martínez (RC), Diego Zabala por Lo Celso (RC); 17min. Michael Covea por Gamba (RC);19min. Wilson Morelo por Beltrán (C) y 36min. Yeiler Goez por Bernardi (C).

Amonestados: Bianchi (C). Martínez, Lo Celso y Ojeda(RC).

Árbitro: Mauro Vigliano.

Estadio: Colón de Santa Fe. (Télam)