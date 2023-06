Rosario Central empató 0-0 conBarracas Central, en condición de visitante, en el marco de la vigésima fecha de la Liga Profesional 2023 y no pudo alcanzar el tercer puesto e igualar a San Lorenzo de Almagro. En el partido disputado en el Estadio Claudio Fabián Tapia, el "Canalla" y el "Guapo" no se pudieron sacar ventajas en un encuentro apático y de bajo nivel. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo, que quedó a siete puntos del líder River, continuarán su camino en la Liga Profesional de Fútbol cuando reciban a Colón en el Estadio Gigante de Arroyito mientras que, por el lado de los de Sergio Rondina, visitarán a Racing en el Estadio Juan Domingo Perón. Tras un primer tiempo en el que Barracas Central fue el que más peligro generó, en la segunda parte el encuentro se fue achatando y ninguno de los dos logró inquietar al rival. Esta es la síntesis de Barracas Central vs Rosario Central por la Liga Profesional 2023: Liga Profesional 2023 - Vigésima fecha. Barracas Central (0) - Rosario Central (0). Estadio: Claudio Fabián Tapia, Capital Federal. Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Silvio Trucco. Barracas Central: Andrés Desabato; Mauro Peinipil, Nicolás Capraro, Francisco Álvarez, Rodrigo Insúa; Facundo Mater, Carlos Arce, Iván Tapia, Brian Calderara; Alexis Domínguez y Bruno Sepúlveda. DT: Sergio Rondina. Rosario Central: Jorge Broun; Ismael Cortez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Alan Rodríguez; Lautaro Giaccone, Kevin Ortiz, Francis Mac Allister, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Miguel Ángel Russo. Cambios en el segundo tiempo: 30m. Franco Frias por Alexis Domínguez (BC) y Nicolás Tolosa por Brian Calderara (BC); 31m

Tomás O’Connor por Francis Mac Allister (RC) y Luciano Ferreyra por Jaminton Campaz (RC); 41m. Maximiliano Rodríguez por Facundo Mater (BC); 47m. Juan Cruz Komar por Ismael Cortez (RC) AMP/SPC NA