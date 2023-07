Rosario Central, que casi le gana al campeón River, que empató en la última jugada del partido, buscará volver a la victoria mañana a las 19.00 cuando visite al acuciado Belgrano en el estadio Gigante, del barrio cordobés Alberdi, por la última fecha de la Liga Profesional.

El partido será arbitrado por Fernando Espinoza y televisado por la señal de cable TNT Sports.

Central contará con la vuelta del zaguero Carlos Quintana, quien cumplió la fecha de suspensión por cinco amonestaciones, y reemplazaría a Juan Cruz Komar, pero no tendrá al suspendido volante ofensivo colombiano Jaminton Campaz, por quien jugaría Luciano Ferreyra.

De todos modos, el director técnico "canalla", Miguel Ángel Russo, podría reemplazar a Campaz con la vuelta de Quintana y volver a poner una línea de tres zagueros como visitante.

En tanto, el volante central Kevin Ortiz, quien también cumplió una fecha de suspensión, no volvería al equipo por una molestia muscular y seguiría Agustín Toledo, por lo que será preservado para el partido del miércoles próximo contra Chaco For Ever, por la Copa Argentina.

El "canalla", que marcha séptimo con 41 puntos, buscará sumar además para terminar el torneo en zona de clasificación a la Copa Libertadores.

Enfrente estará Belgrano (35), que está en el puesto 13ro. y viene de caer 4-0 como visitante de Estudiantes: suma cinco partidos sin ganar ni convertir goles, con cuatro derrotas y un empate.

El director técnico del "Pirata", Guillermo Farré, cambiará el 5-3-2 de las últimas fechas por un clásico 4-4-2, con los ingresos del enganche Mariano Miño -quien volverá a jugar después de una rotura del ligamento anterior de la rodilla derecha, que le demandó 11 meses de recuperación- por el suspendido lateral izquierdo Erik Godoy; y del delantero Daniel Barrea por Franco Jara.

Belgrano marcha 13º con 35 puntos y buscará cortar su mala racha.

--Posibles formaciones--

Belgrano: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Matías Moreno, Alejandro Rébola y Alex Ibacache; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Tomás Castro y Mariano Miño; Daniel Barrea y Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré.

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Agustín Toledo y Francis Mac Allister; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra y Luciano Ferreyra o Juan Cruz Komar; y Alejo Véliz. DT: Miguel Ángel Russo.

Cancha: Belgrano

Hora: 19.00

Árbitro: Fernando Espinoza

TV: TNT Sports. (Télam)