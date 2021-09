El rosarino Federico Coria, eliminado hoy en primera ronda del Abierto de tenis de los Estados Unidos (US Open) en Nueva York, confirmó que estará en el equipo argentino de Copa Davis que se enfrentará a su par de Bielorrusia, en Buenos Aires, el 18 y 19 de septiembre próximos.

“Voy a estar en el equipo de Copa Davis. Desde que me enteré que Federico Delbonis no iba a estar sentí que tenía más posibilidades de ser convocado”, reafirmó el santafesino, ubicado en el puesto 62 del ranking mundial ATP.

Coria cayó esta tarde en sets corridos con el francés Gael Monfils (20), con parciales de 6-3, 6-2 y 6-2.

“Invertí mucho para traer a mi cuerpo técnico completo a la gira norteamericana para llegar de la mejor manera” contó el rosarino.

“De ahora en más me enfocaré de lleno para estar a pleno tanto si me toca jugar como si no. Creo que será algo increíble y ojalá podamos lograr el ascenso”, expresó Coria, en conferencia de prensa en la que estuvo como representante argentino, el diario ‘La Nación’.

El capitán Gastón Gaudio hará oficial entre lunes y martes de la semana entrante la formación albiceleste que volverá a la competencia ante su par de Bielorrusia, en una de la serie de play off del Grupo Mundial I.

Coria también hizo referencia en relación al potencial que esgrime Ilya Ivashka, número 63 en la clasificación internacional.

“Lo ví en Winston Salem. Zafó un partido muy complicado frente a (Marin) Cilic y agarró una confianza increíble. Viene teniendo un año muy bueno en polvo de ladrillo; le ganó a (Alexander) Zverev, lo tuvo a maltraer a Rafa (Nadal) en Barcelona”, graficó.

“Viene haciendo las cosas bien, pero nosotros tenemos al ‘Peque’ (Diego Schwartzman), que en polvo es una roca, además de la gente”, aseguró Coria.

“Tenemos confianza en ganarles a Ivashka o Egor Gerasimov (81 en el mundo) o al que venga. Tanto Diego (Schwartzman), Guido (Pella) o yo creo que tenemos posibilidades de vencerlos”, confió Coria.

(Télam)