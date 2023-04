Estudiantes, que le ganó hoy de visitante a Independiente, no lograba tres triunfos consecutivos desde hacía 45 partidos.

La última vez que hilvanó tres victorias seguidas fue entre abril y mayo del año pasado cuando superó en forma consecutiva a Bragantino, Aldosivi y Nacional de Montevideo, se recuperó después de la derrota en el clásico ante Gimnasia y el ciclo de Eduardo Domínguez sumó 4 victorias en los últimos 5 partidos.

El defensor Zaid Romero, quien en un minuto pasó del infierno (gol en contra) al cielo (tanto del triunfo), contó que "fue todo muy raro. Por suerte tuve revancha enseguida y nos llevamos una victoria que merecimos".

"Sentí una alegría enorme porque era muy injusto no ganar este partido. En la jugada del gol en contra no lo podía creer. Hoy volvimos a ganar y a jugar bien. Estamos encontrando un camino", aseguró.

El defensor remarcó: "terminamos felices por el triunfo, era lo que vinimos a buscar, estábamos convencidos de quedarnos con los tres puntos".

En tanto Benjamín Rollheiser, uno de los puntos altos en el "Pincha" señaló: "por suerte las cosas están saliendo mejor en lo personal y al equipo. Uno aprende de los errores, el clásico me dejó marcado pero nos pusimos de pie".

Luego, Rolheiser añadió que "nuestra idea es pelear en las tres competencias y no bajar los brazos en ninguna. En la Liga habíamos perdido terreno y ahora lo empezamos a recuperar. En lo personal me siento bien y el entrenador y mis compañeros me dan mucha confianza". (Télam)