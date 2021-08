El capitán y goleador de Independiente Silvio Romero reconoció esta noche que la victoria ante Racing en el clásico de Avellaneda significó "un desahogo" para el equipo, que quedó como único líder tras la quinta fecha. "Fue un desahogo, merecíamos un triunfo de esta manera, se nos venía negando pese a los buenos partidos, nos quedaba la sensación amarga de la Copa Sudamericana todavía", recordó Romero, sobre la reciente eliminación ante Santos de Brasil. "Fue una noche para festejar, así que espero que nuestra familia y la gente de Independiente esté contenta", deseó el goleador de la noche lluviosa en Avellaneda, que definió de cabeza a los 24 minutos del segundo tiempo. "Además tiene ese plus de que nos vemos ahí arriba, sabemos que es el camino del sacrificio. Veníamos de un golpe duro de quedar fuera de la Copa Argentina", completó. Sobre el gol, Romero explicó que Sebastián Palacios quiso darle la pelota de primera y por abajo tras encarar el contragolpe por la derecha, pero de segunda instancia logró centrar para que la empuje con la cabeza. "Ya nos habían quedado dos o tres anteriormente que no pudimos convertir, pero esa me quedó para poder darle una alegría a toda la gente", cerró. DP/AMR NA