Leandro "Pipi" Romagnoli, exdirector deportivo de San Lorenzo e ídolo del club, respaldó hoy al cuestionado entrenador, Paolo Montero, porque consideró que es "difícil" trabajar cuando todos hablan de que "si perdés te tenés que ir".

"Es difícil trabajar en este contexto de San Lorenzo, cuando se dice que te tenés que ir, el equipo que no puede ganar, se pone nervioso. En estos últimos partidos no se vio mucho de San Lorenzo, pero es difícil tener calma", reflexionó el exfutbolista en una nota con radio Continental.

"Los resultados mandan y mucho. A veces se pide la cabeza del entrenador. Me duele el momento de San Lorenzo", continuó.

El partido de mañana entre el "Azulgrana" y Lanús, desde las 16.45 en el Nuevo Gasómetro, será clave para determinar la continuidad del uruguayo en el banco de suplentes, aunque un triunfo también podría dejarlo afuera, cuando Hernán Crespo aparece en el radar.

Además, Romagnoli, que recientemente dejó su labor en el club, reconoció: “Las formas me dolieron. Cuando una persona nació en el club sólo bastaba con que me digan 'vamos a cambiar, esto no funciona' en lugar que te traigan un reemplazante y no te digan nada. Las malas fueron en 2012, Promoción, en ese momento llegaron Matías (Lammens) y Marcelo (Tinelli) y el club cambió".

"Después fue cambiando, el equipo no peleó más torneos, los jugadores que eran de San Lorenzo se empezaron a ir y dejó de haber sentido de pertenencia", concluyó. (Télam)