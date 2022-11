El seleccionador de Bélgica, el español Roberto Martínez, dijo hoy que se dieron "una segunda oportunidad" de cara al partido de mañana ante Croacia, por el grupo F, en busca de mejorar su juego para clasificar a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

"Nos hemos dado una segunda oportunidad porque no es normal que sin jugar a tu nivel en los dos primeros partidos del mundial, estemos aún con vida", señaló Martínez en conferencia de prensa.

"No siempre hemos estado en Mundiales y yo lo afronto con unas ganas muy grandes y vemos el partido frente a Croacia como una oportunidad de disfrutar", agregó el DT de Bélgica.

Bélgica está tercero en zona con 3 puntos. Su debut fue con victoria 1-0 ante Canadá y luego perdió 2-0 frente a Marruecos, con una baja producción en ambos partidos. Además, hubo rumores de crisis y tensión en el grupo tras la primera caída en la Copa del Mundo.

"Para nosotros no ha cambiado nada. No estábamos felices con nuestro rendimiento, aunque ganamos el primer partido. En el segundo perdimos y no estábamos satisfechos. Tuvimos que reaccionar como lo haces en el mundo de élite, con responsabilidad para mejorarlo", indicó el entrenador español.

"Hemos visto la tormenta que hubo fuera, quizá estábamos escuchando demasiado ese ruido externo antes del torneo. Además, en Bélgica están aprovechando esta situación para publicar noticias falsas", señaló Martínez. (Télam)