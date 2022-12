Tras la eliminación en octavos de final a manos de Francia, el delantero de la selección de Polonia Robert Lewandowski dijo que aún no puede confirmar su participación en l Mundial de 2026 que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México en caso de que el equipo europeo logre clasificarse. A su vez, el goleador no se mostró muy conforme con el estilo de juego de su selección en Qatar 2022 y alegó que para llegar a la próxima Copa del Mundo "necesita ser feliz jugando": "Aún queda un largo camino por recorrer y varios factores influirán en esta decisión. Necesito ser feliz jugando. Es importante incluso para un futuro cercano. Obviamente lo soy cuando intentamos atacar

Cuando jugamos a la defensiva no hay tanta alegría. No me gusta

Muchos factores influirán en esto". Con tan solo un triunfo, ante Arabia Saudita, Lewandowski criticó el planteamiento defensivo de Polonia para este certamen y apuntó indirectamente hacia el entrenador, Czesław Michniewicz: "Lo dimos todo, peleamos y creamos algunas ocasiones, sobre todo en la primera parte. Es una pena que no las hayamos aprovechado". "En cierto momento del partido nos replegamos demasiado en nuestro área y se han aprovechado de eso. Los espacios entre las líneas se han hecho demasiado amplios", expresó el atacante, quien marcó tan solo dos goles en este Mundial, uno a Arabia y otro a Francia. FIG/AMR NA