River afrontará mañana un partido clave para sus aspiraciones de pasar de fase en la Copa Libertadores frente a Fluminense de Brasil, una vez más a estadio lleno, después de que la Justicia habilitara la tribuna donde días pasados se produjo la muerte de un simpatizante. El encuentro, válido por el Grupo D, se llevará a cabo desde las 21:30, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y transmisión televisiva de Fox Sports. A pocas de este duelo trascendental, la justicia porteña habilitó la tribuna Sívori Alta, desde donde cayó un hincha (Pablo Serrano), quien falleció de inmediato como consecuencia del impacto. Según confirmaron fuentes del club a la agencia Noticias Argentinas, el "plan de contingencia" presentado para habilitar ese incluye un cordón humano en las primeras filas de todas las tribunas, una pre baranda, el refuerzo de carteles informativos y el endurecimiento de sanciones, con la prohibición de asistir a la cancha por dos años como principal castigo, para las personas que cometan alguna infracción. . Más allá de esta cuestión, el equipo de Martín Demichelis necesita ganar los dos partidos restantes del grupo para depender de sí mismo, dado que un empate o una derrota lo dejaría sumamente complicado o hasta podría dejarlo fuera de la competición si The Strongest de Bolivia vence a Sporting Cristal de Perú. Hasta el momento, Fluminense tiene nueve puntos, seguido por el conjunto boliviano con seis, mientras que River y Sporting Cristal suman cuatro unidades. En cuanto al once, en el mediocampo no estará Enzo Pérez, quien debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, pero volverá Ignacio Fernández, al tiempo que entre Robert Rojas y Paulo Díaz se definirá el acompañante de Leandro González Pírez en la defensa. Fluminense, por su parte, goleó a River por 5 a 1 en la primera ronda, y para este encuentro no podrá contar con Marcelo -ex jugador del Real Madrid- quien sufrió una lesión muscular y será reemplazado por Guga. Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido: Copa Libertadores. Fecha 5. Grupo D. Estadio: Monumental. Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia). Hora: 21:30. TV: Fox Sports. River: Franco Armani; Andrés Herrera, Robert Rojas o Paulo Díaz, Leandro González Pírez, Milton Casco; Rodrigo Aliendro, Ignacio Fernández, Nicolás de la Cruz, Esequiel Barco; Pablo Solari y Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis. Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Guga; André, Martinelli; Jhon Arias, Ganso, Lima y Germán Cano. DT: Fernando Diniz Silva.