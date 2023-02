River se enfrentará mañana con Argentinos Juniors en el marco de la tercera jornada del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) con la intención de dejar atrás el traspié en Córdoba frente a Belgrano. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Monumental a las 19:15 con Fernando Rapallini como árbitro y con Fernando Echenique en el VAR, al tiempo que la televisación será de ESPN Premium. River sufrió una dura derrota por 2 a 1 ante el "Pirata", en lo que fue la primera caída en el ciclo del entrenador Martín Demichelis después de ganarle a Central Córdoba de Santiago del Estero en el debut, por lo que intentará recuperarse en el duelo con el "Bicho". Pese al mal resultado en territorio cordobés, Demichelis repetiría el equipo que eligió para saltar al campo de juego en la segunda fecha del certamen debido a que aseguró que prefiere "hacer cambios en el triunfo antes que en la derrota". "No hay que confundir el camino ni marearse. Nadie quiere perder, pero cuando se da como el fin de semana es más fácil corregir. Otra cosa es cuando un equipo te pasa por encima y a mí entender no fue así. Fueron detalles y el fútbol es eso", expresó el DT en conferencia de prensa. Argentinos, por su parte, consiguió una valiosa victoria sobre Racing por 1 a 0 y se encarriló luego de haber tenido un mal estreno al caer por el mismo resultado con Rosario Central como visitante. El técnico Gabriel Milito no podrá contar con el defensor Santiago Montiel, quien vio la tarjeta roja contra la "Academia" y deberá cumplir una fecha de suspensión..Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del partido:.Liga Profesional.Fecha 3.River-Argentinos.Estadio: Monumental.Árbitro: Fernando Rapallini.VAR: Fernando Echenique.Hora: 19:15. TV: ESPN Premium.. River: Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Paulo Díaz o Leandro González Pirez, Milton Casco; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Ignacio Fernández, José Paradela; Pablo Solari y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis. Argentinos: Federico Lanzillotta; Kevin Mac Allister,Miguel Ángel Torrén, Lucas Villalba; Thiago Nuss, Rodrigo Cabral,Franco Moyano, Francisco González Metilli, Luciano Sánchez;Gabriel Ávalos y Gastón Verón. DT: Gabriel Milito. FG/PT NA