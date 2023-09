River buscará extender su racha ganadora para seguir prendido dentro del Grupo A y visitará a Banfield, que busca salir del fondo de la tabla, en la continuidad de la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional

El encuentro se disputará en el estadio Florencio Solá este domingo desde las 21, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, el VAR a cargo de Germán Delfino y contará con la televisación de ESPN Premium

El conjunto de Nuñez acumula 9 puntos de 15 disputados y que hace cinco partidos que no gana en condición de visitante. En las dos últimas fechas cosechó dos victorias seguidas de local ante Arsenal y Atlético Tucumán, y en la semana previa a la visita a La Bombonera para jugar el Superclásico ante Boca. El entrenador Martín Demichelis aguarda por el regreso de los lesionados Gonzalo "Pity" Martínez, quien aún no debutó en su segunda etapa en el club y Rodrigo Aliendro. Por su parte, Banfield acumula 6 puntos y posee 36 en la tabla anual, por lo que no tiene respiro en la lucha por la permanencia, y en esta Copa de la Liga viene de dos derrotas consecutivas..Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:. Estadio: Banfield. Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Germán Delfino. Hora: 21. TV: ESPN Premium.. Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Aaron Quiroz, Alejandro Maciel y Emanuel Insúa; Eric Remedi; Juan Pablo Álvarez, Ignacio Rodríguez, Ezequiel Cañete y Juan Bisanz; Milton Giménez. DT: Julio César Falcioni. River: Franco Armani; Santiago Simón, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Matías Kranevitter; Ignacio Fernández, Facundo Colidio, Esequiel Barco; y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis. NY/MAC NA