El presidente de River Plate, Jorge Brito, presentó hoy junto al DT Marcelo Gallardo a los tres refuerzos de la temporada, Miguel Borja, Pablo Solari y Rodrigo Aliendro, y anunció que si no surgen imprevistos el club se va a retirar del mercado de pases.

“Estamos muy conformes con las incorporaciones y estamos cerrando el mercado de pases, a no ser que pase algo inesperado. Para nosotros, además de las expectativas futbolísticas que generan, son importantes desde lo humano”, destacó Brito.

El delantero colombiano Miguel Borja, quien llega de Junior de Barranquilla, confesó: “Me siento muy bien, fueron días especiales, se ha venido trabajando muy bien para cuando me necesite el profesor, me motivó Juanfer (Quintero), lo que se juega River y lo que se viene y espero aprovechar al máximo esta oportunidad”.

Por su parte, Solari habló de sus sensaciones como hincha de River: “Estaba almorzando y fue muy emocionante el llamado, se me cayeron las lágrimas por el aprecio al club y por lo que significa. Me llena de orgullo llegar acá y espero estar a la altura”.

Ante la consulta sobre su posible debut, el ex Colo Colo dijo: “Es muy emocionante, es algo que soñé de chiquito. Me imagino todo eso de entrar por lo que significa el club y por toda la gente”.

En tanto Aliendro, que ya jugó varios partidos con la camiseta de River, destacó: “El llamado de Marcelo fue muy importante. Hace mucho tiempo veía de afuera lo que es el club y quería saber cómo era y estar acá, en este grupo. Me sorprende la intensidad y la calidad de personas que hay”.

Por último, el volante que llegó desde Colón de Santa Fe afirmó: “Es el mayor desafío para mí, siento que me está costando por la intensidad, el tema de la adaptación, me falta todavía para lo que quiero, fue largo el camino para llegar acá y me costó mucho, espero rendir”.

Por otro lado, Brito habló de la reunión que mantuvo con Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, por las polémicas con el VAR en el segundo partido ante Vélez (octavos de final de la Copa Libertadores) y aseveró: “Tuvimos una reunión privada con la autoridad de la entidad y eso queda en ese ámbito”.

“El planteo fue el mismo, creemos que hubo un error conceptual del VAR porque no se cumplió el protocolo al cambiar la decisión del árbitro, pero lo que se charló queda ahí en privado”, cerró. (Télam)