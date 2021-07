River Plate empató esta tarde con Boston River en un gol, por la novena fecha del torneo Apertura de Uruguay, y llegó a la cima con 17 unidades, junto a Nacional y Plaza Colonia.

El 'Darsenero', en su estadio Parque Federico Omar Saroldi, logró rescatar un punto vital para sumarse a lo más alto en los minutos adicionados al final por un tiro penal convertido por Matías Arezo.

Boston River había marcado la apertura en el primer tiempo por medio de Ruben Bentancourt; contando con la titularidad del defensor argentino Pedro Silva Torrejón (ex Boca Juniors y Olimpo de Bahía Blanca), según detalle del sitio Flashscore.

Por su parte, Montevideo City Torque escaló a la quinta posición con 15, al vencer de visitante a Villa Española por 3 a 2, con las definiciones de Andrew Teuten, Alvaro Brun y Franco Pizzichillo, sumando el ingreso del delantero Natanael Guzmán (ex Cañuelas).

MIRÁ TAMBIÉN Formica se suma al campeón Colón de Santa Fe

El local marcó a través de Jonathan Río y Pablo Silva, con el concurso del defensor Nicolás Digiano (ex Defensa y Justicia).

En el tercer encuentro de este sábado, otro que ganó de visitante fue Fénix al imponerse ante Cerro Largo por 2 a 1, con los tantos de Agustín Alfaro y Maureen Franco.

Para el dueño de casa, que le dio concurso a los defensores Agustín Heredia (ex Boca Juniors y Godoy Cruz) e Ignacio Vázquez (ex All Boys y Belgrano de Córdoba), señaló Leandro Onetto.

La fecha continuará mañana con estos partidos: Dep Maldonado-Sud América; y el clásico Nacional-Peñarol.

MIRÁ TAMBIÉN Uruguay y Colombia juegan en Brasilia por cuartos de final de la Copa América

El lunes jugarán Progreso-Plaza Colonia; y Cerrito-Rentistas; con el cierre del martes entre Liverpool (U)-Wanderers (U).

Principales posiciones: Nacional, River Plate y Plaza Colonia, 17 puntos; Liverpool (U), 16; City Torque, 15; Peñarol y Wanderers (U), 14. (Télam)