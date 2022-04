River Plate empató hoy 1-1 con Atlético Tucumán, el último del grupo 1 de la Copa de la Liga Profesional, y no pudo acercarse a la clasificación para los cuartos de final.

Enzo Fernández, de penal, abrió el marcador y Ramiro Ruiz Rodríguez, de cabeza, selló la igualdad en el partido correspondiente a la fecha 12, uno en cada tiempo.

Con este resultado, River está segundo con 23 puntos (mejor diferencia de gol que Newell's Old Boys) y Atlético Tucumán, que venía de perder 4-2 con Argentinos, está último con 7 unidades.

El partido siempre fue incómodo para River. Atlético Tucumán salió decidido a defender con uñas y dientes desde el comienzo. El equipo de Lucas Pusineri cerró filas, no dejó espacios y el local tuvo que trabajar más de la cuenta.

La pelota fue de River durante el primer tiempo, pero algunas de las buenas conexiones futbolísticas que estableció, se diluyeron en la puerta del área.

River, que padece una larga lista de lesionados, extrañó a Juan Fernando Quintero, un especialista para abrir defensas, y el dinamismo del uruguayo Nicolás De La Cruz, de baja en los momentos previos por una molestia en la rodilla.

La defensa tucumana fue impenetrable y River entró en desesperación. Los minutos transcurrían y tanta demanda física no se veía reflejada en el resultado. Recién en los minutos finales de la primera etapa, River arrimó algo de peligro con los remates de Santiago Simón y Agustín Palavecino.

A través del voluntarioso Julián Álvarez, River encontró el pase quirúrgico. Su habilitación entre líneas fue interceptada por Matías Suárez, derribado por Manuel Capasso, ante la salida del arquero Nicolás Campisi, en su camino al gol.

Enzo Fernández tomó la pelota, ejecutó y su remate pasó por debajo de Campisi, quien estuvo cerca de desviarla.

River se fue al descanso con la ventaja tan anhelada y en el segundo tiempo fue por más. Agustín Palavecino estuvo cerca del segundo, pero la gran atajada de Campisi evitó el grito del volante que está lejos de su mejor versión.

River no supo manejar el partido y Atlético pegó en el momento justo. En desventaja, salió unos metros y con la presión en ataque logró el empate. Ciro Rius sacó el disparo cruzado que generó una floja respuesta de Franco Armani. El rebote lo capitalizó Ruiz Rodríguez para el 1-1. Y fue volver a empezar para River.

El equipo de Marcelo Gallardo sintió el esfuerzo, preocupado por el resultado y el poco tiempo. A eso le sumó la salida por lesión de Enzo Pérez (molestia en el isquiotibial derecho).

River terminó en cancha con futbolistas que se están ganando la consideración de Gallardo, como Tomás Pochettino y Elías Gómez, e incluso con Cristian Ferreira. El ex Colón no iba a ser tenido en cuenta, pero las numerosas bajas le dieron otra chance.

El último campeón del fútbol argentino finalizó sin ideas en el tramo final, desdibujado, y lamentó haber dejado dos puntos en el camino para asegurar la clasificación.

El próximo compromiso de River será por la Copa Libertadores, cuando el próximo miércoles enfrente a Colo Colo, de Chile, por el tercer partido del grupo F, donde se dirimirán el primer puesto.

Lo siguiente del "Millonario" por Copa de la LPF será el sábado 30 de abril ante Sarmiento, en Junín. En tanto, Atlético Tucumán jugará en el José Fierro con Talleres, de Córdoba.

-Síntesis-

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrea, Paulo Díaz, Héctor Martínez y Milton Casco; Enzo Pérez; Santiago Simón, Enzo Fernández y Agustín Palavecino; Matías Suárez y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Tucumán: Nicolás Campisi; Martín Garay, Marcelo Ortíz, Manuel Capasso y Gabriel Risso Patrón; Ciro Rius, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera y Ramiro Ruiz Rodriguez; Federico Andrada y Augusto Lotti. DT: Lucas Pusineri.

Gol en el primer tiempo: 45+1m. Fernández, de penal (R).

Gol en el segundo tiempo, 12m. Ruiz Rodríguez (AT)

Cambios en el segundo tiempo: 21m. Braian Romero, Cristian Ferreira y Tomás Pochettino por Suárez, Simón y Palavecino (R); 25m. Cristian Menéndez y Renzo Tesuri por Andrada y Rius (AT); 28m. Bruno Zuculini por Pérez (R); 32m. Leonardo Heredia por Lotti (AT); 38m. Matías Orihuela y Joaquín Pereyra por Ruiz Rodríguez y Risso Patrón (AT) y 41m. Elías Gómez por Casco (R);

Amonestados: Díaz, Herrera (R); Orihuela (AT).

Árbitro: Facundo Tello

Estadio: Antonio V. Liberti (Télam)