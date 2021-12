El plantel de River Plate arribó a Santiago del Estero a las 17.30, en medio de un gran operativo policial y cientos de hinchas que ovacionaron a la delegación encabezada por su DT, Marcelo Gallardo, en la ciudad de La Banda, en donde el plantel descansará de cara al partido de mañana ante Colón de Santa Fe en el Estadio Único “Madre de Ciudades” por el Trofeo de Campeones.

Los fanáticos del “Millo” no durmieron la siesta, se congregaron desde muy temprano en cercanías al hotel en el que se hospeda el plantel en la “Cuna de Poetas y Cantores” y, a pesar del intenso calor, el fervor y la pasión futbolera, no se detuvieron: hubo constantes cánticos de aliento.

Una vez que bajaron del colectivo que los trasladó desde el aeropuerto de la ciudad capital hasta La Banda, los jugadores saludaron a los fanáticos, ingresaron al hotel y a los pocos minutos volvieron a salir para firmar autógrafos y saludar a cientos que esperaban la oportunidad de tener cerca a sus ídolos.

Entre los más aclamados y ovacionados estuvieron Gallardo, Leonardo Ponzio, Franco Armani, Enzo Pérez y Julián Álvarez.

Entre los hinchas hubo una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que en varias oportunidades pasaron las vallas y corrieron para saludar a sus ídolos.

Arón, de 8 años, Valentín (15) y Bianca (12) fueron algunos de los santiagueños que se emocionaron cuando los jugadores de River les firmaron sus camisetas.

“Me firmaron Ponzio, Maidana, Armani y no sé quién más, porque estaba muy emocionada”, dijo a Télam Bianca, quien contó entre lágrimas: “Hace mil años que espero por tenerlos cerca como los tuve hoy, no puedo creerlo”.

“Cuando me firmaban solo sentía que las lágrimas se me caían y un gran orgullo, porque toda mi vida fui hincha de River y ellos (por los jugadores) me decían que me calmara y yo sentía que el corazón me estaba por salir”, agregó.

Arón, quien tenía su fibra en la mano, expresó a Télam: “Estuve aquí, los pude tocar y me firmaron la camiseta Ponzio y Carrascal, son unos genios”.

Mientras que Valentín, quien estaba con muletas, manifestó a Télam que había cumplido su objetivo que era estar cerca de los jugadores de su “club de los amores” y además porque le "firmaron la camiseta”.

De esta forma, luego de cumplir con sus hinchas, los jugadores ingresaron al hotel para descansar y pensar en el partido de mañana, a las 21.10 en el Estadio Único “Madre de Ciudades”, en donde disputará contra Colón el Trofeo de Campeones.

En las cercanías al estadio todo está listo para mañana, e inclusive muchos hinchas, especialmente de Colón, se acercaron para sacarse fotos en la entrada al "Madre de Ciudades" con sus banderas rojas y negras. (Télam)