Con un gran evento en un hotel céntrico porteño, que tuvo la presencia de autoridades y personalidades de distintos ámbitos, la Asociación Argentina de Truco (ASART) consagró al primer Campeón Nacional de ese juego de naipes, con un torneo presencial que tuvo la participación de 16 clubes, entre los que estuvieron Boca, River, Racing, Independiente, Ferro, Vélez y San Lorenzo. De hecho, en la primera ronda, los clásicos históricos del fútbol se mudaron al truco: River (integrado por la pareja de Raúl Mosquera Arzamendia y Edgardo Olazaguirre) le ganó a Boca el primer Superclásico truquero de la historia, Racing superó a Independiente en el duelo de Avellaneda y Ferro Carril Oeste se impuso a Vélez Sarsfield. Los representantes del "Xeneize", luego, pudieron tener su festejo porque se consagraron en el torneo Repechaje, reservado para aquellos que habían perdido en la primera rueda. En la final, se impusieron a Independiente de Avellaneda. El título de primer Campeón Nacional de Clubes quedó para Jockey de Rosario, que con su pareja compuesta por Lisandro Cattaneo y Fabián Martínez, superó en la final a Atlético Villegas (Juan Pablo Gorriz y Rubén Darío Larrañaga), de la provincia de Buenos Aires, luego de avanzar en las diferentes instancias. Entre envidos y señas, todos disfrutaron de una noche soñada, que sirvió también para el lanzamiento oficial de la aplicación web "Truco Posta", que permite compartir este juego como si estuvieras frente a frente, viéndote la cara con tu rival y cantando en tiempo real. Del evento participaron, entre otros, la actriz Juana Viale, el ex rugbier y actual empresario Agustín Pichot, el ex futbolista Fabián Cubero y su pareja Mica Viciconte, quienes se animaron a sentarse en los paños y competir en el torneo de celebrities organizado por ASART. "No podemos estar más felices de haber podido organizar este evento, que se fue postergando producto de la pandemia pero sirve para demostrar la pasión que tenemos por este deporte –porque para nosotros eso es- que une familias, amigos y comparte códigos que duran para toda la vida. Por eso creamos la ASART, para que el truco no muera", sostuvo el presidente José Alberto "Beto" Viciconti, que junto al secretario Rodrigo Ortega Sánchez y otros miembros de la Comisión Directiva crearon la Asociación en 2015. DP/SPC NA