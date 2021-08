River Plate perdió hoy con Atlético Mineiro por 3 a 0 en el estadio Mineirao, de Brasil y quedó muy lejos de revertir la serie de cuartos de final luego de la derrota 1-0 en el Monumental de una semana atrás.

El volante argentino Matías Zaracho, en dos ocasiones, y el brasileño Hulk, figuras del encuentro, marcaron para los locales, que en octavos de final dejaron en el camino a Boca Juniors y en semifinales tendrán como rival a Palmeiras, defensor del título.

Desde 2010 que ningún equipo argentino se clasifica a semifinales de Copa Libertadores.

River no pudo repetir otras jornadas heroicas en tierra brasileña como ocurrió en 2015 ante Cruzeiro (3-0) y en 2018 frente a Gremio (2-1). Mineiro, alentado por 16 mil hinchas, sacó ventaja de sus virtudes y desnudó las debilidades del equipo argentino.

El equipo de Marcelo Gallardo, sin Enzo Pérez (suspendido) y el uruguayo Nicolás De La Cruz (sentido, entró en la segunda etapa), lució descoordinado en el mediocampo. Enzo Fernández y Bruno Zuculini no se complementaron y tampoco los ayudaron Milton Casco y Fabrizio Angileri por los costados.

Mineiro tuvo un arranque furioso en donde Franco Armani contuvo dos remates de Eduardo Vargas. El chileno también tuvo la apertura del marcador con un cabezazo que pasó muy cerca del segundo palo.

Gallardo sorprendió con la inclusión de Jonatan Maidana entre los titulares. El experimentado defensor sufrió a Hulk y salió poco después de la media hora del primer tiempo por lesión.

River se reagrupó de a poco y con Matías Suárez tuvo una llegada clara. Su remate en la puerta del área fue desviado por Éverson.

Hulk armó una gran jugada por la banda derecha y envió el centro para Zaracho, quien a través de una pirueta en soledad, rompió el cero con una tijera.

La respuesta de River llegó con tres toques entre Braian Romero, Matías Suárez y Julián Álvarez. El juvenil delantero sacó el remate que Éverson sacó al córner.

José Paradela entró por Maidana y en ese sector Hulk inmediatamente recibió un pase en profundidad para quedar cara a cara con Armani. El ex Porto, de Portugal la picó con mucha categoría y estableció el 2-0. River acusó el golpe, quedó partido, y Mineiro con la chance latente de aumentar la diferencia.

La lesión de Angileri, en el cierre del primer tiempo, complicó aún más el contexto.

Zaracho se perdió el tercero cuando se reanudó el partido pero no perdonó en el centro del venezolano Jeffersonn Savarino, el reemplazante del suspendido Ignacio Fernández, quien no dio por perdida la pelota al borde de la línea de fondo para el tanto "de palomita".

El gol del ex-Racing, la figura de la cancha, exhibió a un River desconocido, que llegaba tarde en cada disputa y dejaba muchos espacios en defensa.

Por momentos River hacía lo que podía ante el poderoso Mineiro, que en los minutos finales reguló el esfuerzo luego de que dos futbolistas fueron reemplazados por lesión. Para colmo, Éverson se mantuvo inexpugnable con los disparos de Federico Girotti y De La Cruz, éste a través de un tiro libre.

River, en una temporada sin Rafael Santos Borré y ya definitivamente sin Gonzalo Montiel, acumuló nombres en cancha y vio pasar los minutos con cierto dolor con una serie ya definida en la que al menos mereció un gol.

Sin Copa Libertadores ni Copa Argentina, River apuntará su objetivo a la Liga Profesional de Fútbol, en busca del título que falta en las vitrinas del Gallardo entrenador, y para ello empezará a transitar desde el próximo fin de semana en La Plata ante Gimnasia y Esgrima.

-Síntesis-

Atlético Mineiro: Éverson; Mariano, Nathan, Junior Alonso y Guilherme Arana; Jair y Allan; Matías Zaracho, Jefferson Savarino y Eduardo Vargas; y Hulk. DT: Cuca

River: Franco Armani; Paulo Díaz, Jonatan Maidana y David Martínez; Milton Casco, Enzo Fernández, Bruno Zuculini y Fabrizio Angileri; Julián Álvarez, Matías Suárez y Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo.

Goles en el primer tiempo: 22m. Zaracho (AM) y 34m. Hulk (AM).

Gol en el segundo tiempo: 17m. Zaracho (AM).

Cambio en el primer tiempo: 33m. José Paradela por Maidana (R).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Alex Vigo por Angileri (R) y Nicolás De La Cruz por Zuculini (R); 4m. Guga por Mariano (AM); 11m. Tchê Tchê por Jair (AM); 25m. Keno por Hulk (AM) y Réver por Allan (AM); 27m. Jorge Carrascal por Álvarez (R) y Federico Girotti por Suárez (R).

Amonestados: Nathan (AM). Zuculini, Casco y De La Cruz (R).

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).

Estadio: Mineirao. (Télam)