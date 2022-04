El entrenador de Fortaleza, que hoy cayó 2-0 ante River Plate, el argentino Juan Pablo Vojvoda afirmó esta noche que el conjunto de Núñez "está a la altura de los mejores equipos del fútbol de Brasil", en alusión al futuro de los "millonarios" en esta Copa Libertadores..

"En el primer tiempo tuvimos ocasiones claras porque los jugadores llevaron al campo lo estratégico, pero River no perdona. Nuestro segundo tiempo no fue el mismo, pero tuvimos algunas oportunidades. Fue un 2-0, pero Fortaleza no se metió atrás y tuvimos situaciones para convertir"; explicó Vojvoda en la conferencia de prensa pospartido.

"Buscamos los espacios que River suele dejar, pero ellos están al nivel de las potencias del fútbol brasileño y lo demostraron en los últimos años", enfatizó.

Sin embargo, pese a las dos derrotas iniciales (cayó como local en el debut ante Colo Colo), Fortaleza "tiene que seguir confiando en sus capacidades".

"El plan para hoy era defender compactos, sin dar espacios, y atacar a sus espaldas. Jugamos en cancha de River, acostumbrado a afrontar estos partidos. Pero si teníamos que perder, debía ser de una manera digna. Y así fue", concluyó el ex técnico de Defensa y Justicia. (Télam)