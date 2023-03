El entrenador de Sarmiento de Junín, Israel Damonte, comentó hoy que River, rival de mañana, es "un gran equipo" y deberán cortarle los circuitos de juego para darle "pelea", en un partido por la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"Ellos son un gran equipo y nosotros debemos cortarle los circuitos de juego para darle pelea. Es posible que veamos nombres parecidos a los últimos partidos", analizó el DT en la conferencia de prensa.

"Somos un equipo que tenemos un poco de todo, en los últimos partidos logramos proponer y juntarnos más. Creo que porque ellos se van conociendo, se animan y nosotros ponemos jugadores que lo hacen mejor", afirmó Damonte.

La última vez que Sarmiento recibió a River fue el 30 de abril del 2022 cuando el por entonces equipo de Marcelo Gallardo se impuso contundentemente por 7 a 0, con los campeones mundiales Franco Armani -repetirá presencia-, Julián Álvarez y Enzo Fernández en el equipo titular.

"En ese partido me equivoqué yo con los cambios. Asumí por eso la responsabilidad, no pude ayudar al equipo. Lo positivo es que me sirvió para aprender y en el otro que nos vimos las caras pudimos hacerlo mejor y ganamos en el Monumental por primera vez en la historia", dijo Damonte.

"Tratamos de ser buenos en el aspecto ofensivo y defensivo. Hay momentos y partidos para jugar de contra como el 6-3-1 contra River allá. El otro día con Racing nos faltó precisión como con Rosario Central", concluyó el DT. (Télam)