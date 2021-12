River Plate, campeón anticipado, empató de visitante esta noche con Atlético Tucumán 1 a 1, en el estadio José Fierro, en partido de la 25ta y última fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

Yonathan Cabral abrió la cuenta para el local a los 5m del primer tiempo y lo empató Julián Álvarez, goleador del certamen con 18 anotaciones, a los 16m del complemento.

Marcelo Gallardo presentó un equipo mixto, integrado en su mayoría por habituales suplentes, preservando a varios de los titulares para la final por el Trofeo de Campeones, que disputará frente a Colón de Santa Fe, el próximo sábado 18 a las 21.10, en el estadio Único-Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Entre los que alistó en esta oportunidad hubo algunos con poco rodaje, como el caso del lateral derecho Alex Vigo, quien con un cabezazo despejó corto un tiro de esquina tucumano, que empalmó de aire con el pie zurdo el zaguero Cabral, venciendo la resistencia de Enrique Bologna, para poner rápido en ventaja al equipo local, a los 4 minutos de juego.

MIRÁ TAMBIÉN El técnico Munúa remarcó que Unión logró el objetivo de ganar el clásico y clasificar

De ese modo, el ex defensor de Racing le ofreció al 'Decano' el corte de una racha adversa de 286 minutos sin convertir.

Así, los dirigidos por última vez por el entrenador interino Martín Anastacio -en los próximos días asumirá Juan Manuel Azconzábal como nuevo DT-, tomaron confianza para jugarle de igual a igual a River, incluso tratando de sacar provecho de algunas desinteligencias en la contención por parte de los adversarios.

Click to enlarge A fallback.

Esas imprecisiones de los visitantes inquietaron al 'Muñeco' Gallardo, que tuvo que dar distintas indicaciones a Agustín Palavecino, Bruno Zuculini y José Paradela, para darle mayor firmeza al equipo en el sector medio, con lo que de a poco le emparejó el accionar a los 'albicelestes'.

Aunque eso no le alcanzó para generar cargas profundas como para tener alguna chance para la igualdad; por el contrario, el dueño de casa le supo controlar el circuito de juego y con rápidas maniobras por los laterales le generó más de un revolcón a Bologna.

Recién en el último minuto de la primera etapa River pudo crear una situación apremiante para Cristian Lucchetti -quien no renovaría contrato con el 'Decano'-, con una veloz réplica que culminó con la entrada rauda de Federico Girotti, cuyo remate violento supo contener el arquero con su vasta experiencia.

Con los ingresos de Julián Alvarez por Santiago Simón y de Enzo Fernández por Alex Vigo al comienzo del segundo tiempo, Gallardo dejó a tres en el fondo y sumó otro atacante en procura de mejorar el funcionamiento de River y buscar la igualdad con mayores armas.

Sin embargo, Atlético no perdió su línea y estuvo a punto de aumentar la ventaja, cuando el recién ingresado Ramiro Ruiz Rodríguez supo sacar provecho de una falla defensiva rival para fabricarse el camino para ingresar al área y sacar un remate rastrero y cruzado que Bologna, al leer bien la jugada, se adelantó justo para desviar al córner, a los 10 minutos.

Más tarde, la decisión del 'Muñeco' de incluir a Álvarez dio su fruto porque el inefable amigo del gol -máximo artillero del torneo con 18- estampó su sello para marcar el empate al recibir una estupenda asistencia de Palavecino y encarar en velocidad hacia el arco local, superando al 'Laucha' Lucchetti con un 'bombazo' al ángulo superior derecho, a los 16 minutos.

A partir de allí el espectáculo se tornó más atractivo porque ambos bandos apostaron por ir hacia el triunfo, mejorando en parte el porteño, por su empuje y el orgullo de campeón, pero sin la claridad necesaria para generarles mayores inquietudes al fondo local y a Lucchetti, que fue ovacionado hacia el final por la parcialidad 'albiceleste', que colmó el estadio.

En tanto, el equipo tucumano se mostró más inteligente para llegar a las barbas del 'Beto' Bologna pese a que le faltó precisión para concretar el segundo tanto.

Mientras que a los 28 minutos, en el 'Millonario' debió ingresar Héctor David Martínez para reemplazar a Javier Pinola, que acusó un tirón en el músculo posterior de la pierna derecha.

Finalmente, los dos elencos debieron conformarse con el empate, quedándole el sabor amargo a los riverplatenses de no poder terminar con un triunfo el campeonato ganado; y por el lado de los locales la misma sensación por no regalarle una alegría a su gente en el final de certamen, que lo cerraron con 9 partidos sin vencer.

= Síntesis =

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortíz, Mauro Osores, Yonathan Cabral y Gabriel Risso Patrón; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Cristian Erbes y Ramiro Carrera; Augusto Lotti y Franco Coman. DT: Martín Anastacio.

River Plate: Enrique Bologna; Alex Vigo, Jonathan Maidana, Robert Rojas y Javier Pinola; Bruno Zuculini; Santiago Simón, José Paradela y Agustín Palavecino; Jorge Carrascal y Federico Girotti. DT: Marcelo Gallardo.

Gol en el primer tiempo: 4m, Cabral (AT).

Gol en el segundo tiempo: 16m, Álvarez (RP).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Enzo Fernández por Vigo (RP) y Julián Álvarez por Simón (RP); 9m, Ramiro Ruiz Rodriguez por Carrera (AT); 12m, Agustín Fontana por Girotti /RP) y Benjamín Rollheiser por Carrascal (RP); 22m, Nicolás Laméndola por Tesuri (AT) y Cristian Menéndez por Lotti (AT); 28m, David Martínez por Pinola (RP); 32m, Leonardo Heredia por Acosta (AT) y Abel Bustos por Erbes (AT);

Amonestados: Carrera (AT). Palavecino, Zuculini (RP).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: José Fierro (A. Tucumán). (Télam)