River Plate venció hoy a Colón, de Santa Fe, por 2 a 0, con total autoridad, y dio un paso fundamental hacia el título, cuando le restan tan sólo cuatro fechas para definirse la Liga Profesional de Fútbol.

El uruguayo Nicolás De La Cruz, con una definición exquisita de tiro libre, y el ex Colón, Lucas Beltrán fueron los goleadores del puntero del campeonato en un Más Monumental copado por 86 mil hinchas.

Con este triunfo, River alcanzó los 53 puntos y le sacó 11 de diferencia a San Lorenzo (42), su próximo rival, que hoy empató 1-1 con Racing, a la espera de lo que Talleres, de Córdoba (41) realice mañana ante Sarmiento, de Junín, como visitante.

El equipo de Martín Demichelis, con varios regresos en la formación titular, logró su noveno triunfo consecutivo de local y no pierde desde el 2-1 ante Arsenal, por la 5ta. fecha, el pasado 26 de febrero.

River se recuperó del traspié que significó la derrota 2-1 contra Barracas Central, que contó con varios suplentes, y dejó en claro la diferencia futbolística con Colón. El equipo santafesino venía del 0-4 con Racing y si bien no fue goleado en Núñez, tampoco hizo pie ante el puntero.

La primera parte se jugó al ritmo de River, con Rodrigo Aliendro (otro ex Colón) y De La Cruz como motores, para acorralar a los santafesinos en su campo.

Enzo Pérez, que jugó un partido especial por el pedido de los hinchas para que continúe en el club, también aportó su experiencia con visión de juego y quite en el mediocampo.

River hizo el despliegue con ataques por la zona media y las bandas en busca de un espacio que el visitante le negaba con una línea de cinco definida y la colaboración del resto de sus jugadores.

El puntero del campeonato se armó de paciencia. Trasladó la pelota con intensidad y contó con la participación activa de Esequiel Barco, algunos destellos de Ignacio Fernández y el trabajo sacrificado de Beltrán, en su rol de pivot.

Las pocas veces que Colón recuperó la pelota a través del colombiano Baldomero Perlaza, sufrió de inmediato la presión de dos o tres jugadores de River.

La única vez que el Sabalero cruzó la cancha en el primer tiempo fue por un pelotazo largo a Eric Meza, quien se las arregló para eludir a Milton Casco y sacar un remate que pasó cerca del primer palo de Franco Armani.

River era más que Colón, pero sus proyecciones carecían de profundidad con toques sucesivos en la puerta del área.

El gol de De La Cruz abrió el partido. El uruguayo ejecutó de manera brillante el tiro libre que encendió las gargantas de los jubilosos hinchas de River, quienes empezaron la segunda parte insultando a Ramón Ábila por su pasado en Boca.

El delantero fue amonestado a los pocos minutos cuando no había ingresado aún. En su duelo particular con la hinchada de River, entró a la cancha para mostrar un proyectil que le lanzaron y el árbitro Nicolás Ramírez le mostró la amarilla.

Poco antes del ingreso de Ábila, River extendió la ventaja con Beltrán. La defensa de Colón "se olvidó" de "Nacho" Fernández en un saque lateral, el ex Gimnasia y Esgrima La Plata recibió en la línea y con viveza sacó el centro atrás para la entrada franca de Beltrán, quien cumplió la "ley del ex" y no lo gritó.

Con el 2-0, River manejó el partido a voluntad. Hubo ovación para De La Cruz, Enzo Pérez y Aliendro en sus reemplazos y aplausos para cada gambeta del ingresado Claudio "Diablito" Echeverri. Sobre el final, sus hinchas ya daban fe que el próximo campeón del fútbol argentino "saldrá de Núñez".

En la próxima fecha, River visitará a San Lorenzo y Colón recibirá a Belgrano, de Córdoba.

-Síntesis-

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, Leandro González Pirez y Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro y Nicolás De la Cruz; Ignacio Fernández y Esequiel Barco; y Lucas Beltrán. Martín Demichelis

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Gian Nardelli y Thiago Yossen; Baldomero Perlaza, Cristian Vega y Stéfano Moreyra; Facundo Farías y Santiago Pierotti. DT: Néstor Gorosito

Gol en el primer tiempo, 37m. De La Cruz (R).

Gol en el segundo tiempo, 16m. Beltrán (R).

Cambio en el primer tiempo, 36m. Andrew Teuten por Yossen (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar, Carlos Arrúa por Moreyra (C); 16m. Ramón Ábila por Pierotti (C); 23m. Santiago Simón por De La Cruz y Franco Alfonso por Barco (R); 29m. Jorge Benítez por Farías (C); Matías Kranevitter por Pérez y José Paradela por Fernández (R) y 38m. Claudio Echeverri por Aliendro (R).

Amonestados: Barco (R). Garcés, Ábila y Vega (C).

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Más Monumental. (Télam)