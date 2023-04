River recibirá mañana a Gimnasia y Esgrima La Plata, con el objetivo de mantener la distancia como líder del certamen, en un partido por la undécima fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) 2023. El encuentro se disputará en el estadio Monumental desde las 19:30, tendrá como árbitro a Darío Herrera, quien será secundado en el VAR por Jorge Baliño, y contará con la televisación en directo de la señal deportiva TNT Sports. A pesar de su caída por 3 a 1 ante The Strongest en la altura de La Paz, por la Copa Libertadores, River cosechó seis triunfos consecutivos por la Liga Profesional y ahora buscará mantener la ventaja sobre San Lorenzo, que ya le ganó a Boca. Para jugar ante el conjunto de La Plata, Martín Demichelis dispondría el ingreso de José Paradela por el venezolano Salomón Rondón, respecto del equipo que en la fecha pasada goleó a Huracán en Parque Patricios. Por su parte, Gimnasia es uno de los clubes que tiene altibajos en este torneo y no le sienta bien jugar en el Monumental, lugar en donde no gana un partido desde 2005, con un 3 a 1 del equipo que dirigía Pedro Troglio contra el de Reinaldo Merlo. De las dudas para este partido, Sebastián Romero buscará recuperar a Eric Ramírez en la mitad de la cancha después de superar una lesión muscular

Por otro lado, uno de los puntos altos, Felipe Sánchez, llegó a la quinta amarilla en el triunfo frente a Racing y no podrá jugar, por lo que Bruno Pallazo íría en su lugar. Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del encuentro: Liga Profesional 2023. Fecha 11. River - Gimnasia. Estadio: Monumental. Árbitro: Darío Herrera. VAR: Jorge Baliño. Hora de inicio: 19:30. TV: TNT Sports. River: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nacho Fernández, José Paradela, Esequiel Barco o Salomón Rondón; Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis. Gimnasia: Tomás Durso, Bautista Barros Schelotto, Felipe Sánchez, Leonardo Morales, Nicolás Colazo o Matías Melluso; Agustín Bolivar o Alan Lescano, Ignacio Miramón; Alexis Steimbach, Franco Soldano, Tomás Ramiro Muro; Cristian Tarragona. DT: Sebastián Romero. FIG/GAM NA