River, golpeado por la eliminación en la Copa Libertadores y el mal inicio en el torneo doméstico, recibirá a Barracas Central este domingo por la segunda fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga. El encuentro se disputará desde las 21:30 en el estadio Monumental, y tendrá el arbitraje de Yael Falcón Pérez, Lucas Novelli estará a cargo del VAR, y contará con la transmisión en directo de la señal deportiva TNT Sports. River viene de dos cachetazos duros: la eliminación temprana en la Copa Libertadores ante Internacional de Porto Alegre y, el domingo pasado, la dura caída ante Argentinos en la primera fecha del certamen. Por ello, el entrenador Martín Demichelis realizará varios cambios en búsqueda de recuperar su mejor versión. Demichelis idea poner a Manuel Lanzini como enlace por Ignacio Fernández, mientras que el uruguayo Nicolás De la Cruz volvería a la titularidad, en lugar de Matías Kranevitter. En tanto, Santiago Simón ingresaría por Milton Casco en el lateral derecho. Además, el entrenador deberá reemplazar a los lesionados Paulo Díaz, Leandro González Pirez y Rodrigo Aliendro. Todo indica que Emanuel Mamanna y Ramiro Funes Mori seguirá siendo la dupla central en reemplazo del chileno y el ex Estudiantes de La Plata,mientras que Enzo Pérez estará en el lugar del ex Colón. Por su parte, los de Sergio Rondina vienen de caer por 1-0 con Vélez. A pesar de la caída, mantendría el mismo once con un solo cambio obligatorio: el ingreso de Guido Villar por Andrés Desabato, lesionado. Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del encuentro River - Barracas Central. Estadio: Monumental, Capital Federal. Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Lucas Novelli. Hora: 21 TV: TNT Sports. River: Franco Armani; Santiago Simón, Emanuel Mamanna, Ramiro Funes Mori, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Matías Kranevitter o Nicolás de La Cruz; Agustin Palavecino, Manuel Lanzini o Nacho Fernández; Esequiel Barco y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis. Barracas Central: Guido Villar; Mauro Peinipil, Nicolás Capraro, Francisco Álvarez, Juan Ignacio Díaz, Rodrigo Insua; Facundo Mater, Iván Tapia, Carlos Arce, Brian Calderara; Bruno Sepúlveda. DT: Sergio Rondina.