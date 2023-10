River Plate amplió hoy a 19 las victorias consecutivas en el Más Monumental, un récord histórico, con el 1-0 ante Talleres, de Córdoba, por la 8va. fecha de la zona A de la Copa de la Liga.

De esta manera, el club de Núñez superó la marca de Rosario Central (18 en 1974) en la era del profesionalismo del fútbol argentino. En ese lapso convirtió 43 goles y sufrió tan sólo 9.

River, que dejó atrás su récord de 15 éxitos seguidos entre 1907 y 1909 (época amateur), tendrá la chance de extender su impresionante marca cuando reciba a Independiente por la 10ma. fecha.

Las 19 victorias consecutivas de River en el Más Monumental, desde el 23 de marzo hasta la fecha, fueron las siguientes:

Liga Profesional de Fútbol:

3-0 vs. Godoy Cruz (fecha 7); 1-0 vs. Unión (fecha 9); 3-0 vs. Gimnasia La Plata (fecha 11)

Copa Libertadores:

4-2 vs. Sporting Cristal (fase de grupos)

Liga profesional de Fútbol:

2-0 vs. Independiente (fecha 13); 1-0 vs. Boca Juniors (fecha 15); 2-1 vs. Platense (fecha 17); 1-0 vs.

Defensa y Justicia (fecha 19)

Copa Libertadores:

2-0 vs. Fluminense (fase de grupos)

Liga Profesional de Fútbol:

3-1 vs. Instituto (fecha 21)

Copa Libertadores

2-0 vs. The Strongest (fase de grupos)

Liga Profesional de Fútbol

2-0 vs. Colón (fecha 23); 3-1 vs. Estudiantes (fecha 25); 2-1 vs. Racing (fecha 27)

Copa Libertadores

2-1 vs. Inter de Brasil (octavos de final)

Copa de la Liga:

5-1 vs. Barracas Central (fecha 2)

3-1 vs. Arsenal (fecha 4)

1-0 vs. Atlético Tucumán (fecha 5)

1-0 vs. Talleres de Córdoba (fecha 8) (Télam)