El extremo Ciro Rius está cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Platense para afrontar la Copa de la Liga Profesional (LPF) del fútbol argentino.

El jugador, de 34 años y nacido en la ciudad bonaerense de Ramallo, arribaría a la entidad de Vicente López proveniente de Central Córdoba de Santiago del Estero. Firmaría un contrato de 18 meses.

En la última Liga Profesional, el atacante jugó 24 partidos e hizo tan solo un gol en la campaña del elenco 'ferroviario'.

El campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia llegaría a Platense por expreso pedido de DT Martín Palermo.

MIRÁ TAMBIÉN Real Madrid ganó y sigue siendo puntero

Se tratará del sexto refuerzo en este mercado de pases para el "Calamar", ya que antes habían llegado Luciano Ferreyra (ex Rosario Central), Gabriel Gudiño (ex Huracán), Joaquín Blázquez (ex Talleres de Córdoba), Mateo Pellegrino (ex Vélez Sarsfield) y Agustín Ocampo (ex Antofagasta de Chile).

En su debut de la Copa de la LPF, el equipo de Palermo perdió por 3 a 1 frente a Boca Juniors, en la Bombonera, en partido por la zona B.

En la segunda fecha, Platense recibirá a Defensa y Justicia este domingo a las 14.30, en el estadio Ciudad de Vicente López, en cotejo que será arbitrado por Franco Acita. (Télam)