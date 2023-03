En el estadio de la Cerámica, el Villareal festejó los 100 años del club con un partido entre las glorias de la institución y otras representantes de la selección española, con las presencias de Juan Román Riquelme y Martín Palermo. Los dos ex jugadores del conjunto castellonés fueron titulares y se reencontraron luego de casi ocho años, cuando fueron parte de la despedida de Sebastián Battaglia en 2015

De esta forma, muchos fanáticos volvieron a alegrarse por ver a Riquelme, quien jugó alrededor de 60 minutos y a los 44 años demostró que su talento sigue intacto. Por otro lado, Palermo, quien también es muy bien recordado por los fanáticos del equipo español. A pesar de haber tenido algunas chances, no pudo marcar un gol que haga que la fiesta sea completa. Otras de las figuras que integraron el plantel de las Leyendas fueron el argentino Juan Pablo Sorín y el uruguayo Diego Forlán. Además, en el entretiempo, Riquelme fue distinguido y tuvo la oportunidad de hablar, y afirmó que "Para mi siempre es una felicidad venir a Villareal he pasado muchos años muy lindos, he disfrutado mucho, sigo teniendo mi casa acá y siempre los voy a tener en mi corazón". Finalmente, el partido terminó con derrota para las leyendas del Villarreal por 1-0, pero que igualmente sirvió para que los hinchas se reencuentren con viejas glorias. NY/MAC NA