El vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, declaró esta tarde que Darío Benedetto y Carlos Zambrano "tienen que ser profesionales todo el tiempo", después de la pelea que tuvieron en el entretiempo del empate ante Racing, el domingo pasado, y por el que el club les impuso una suspensión de dos partidos.

"Tuvieron una discusión. Ahora van a tener que reflexionar por lo que hicieron, tienen que ser profesionales todo el tiempo porque los chicos que los miran, los copian. Son un ejemplo y hay que seguir para adelante. Generalmente los inconvenientes están en un entrenamiento, es raro que se dé en un partido", dijo Riquelme en ESPN.

Y agregó: "Yo no sé por qué pasó, es raro. Yo sigo pensando que lo que pasa ahí adentro tiene que quedar adentro. Lo que pasa en el vestuario queda en el vestuario. No sé cómo ustedes (por la prensa) se enteran. Los jugadores son seres humanos. A veces venís con quilombos de tu casa y te la agarrás con un compañero".

Más allá de su postura sobre la pelea, Román se expresó sobre otros temas de la realidad del club, entre ellos la postura de no renovar su contrato que tomó el arquero Agustín Rossi.

"Cuando aceptamos la salida de (Esteban) Andrada al Monterrey de México, en la tele se decía que teníamos que traer un reemplazo y ya teníamos decidido que nuestro arquero era Rossi. A nosotros nos pone felices que Agustín esté haciendo las cosas de esta manera, es decir que actuamos bien", dijo.

Y añadió: "Le ofrecimos que renovara hasta 2026. Pero cuando el representante nos dio su respuesta nos miramos y pensamos que se había equivocado. Dimos vuelta los números para atrás, para el costado, para adelante y no pudo ser. Lo disfrutaremos hasta el 30 de junio de 2023. Ahora trajimos un arquero de nivel internacional como (Sergio) Romero y tenemos mucha confianza en él".

Sobre el entrenador, Hugo Ibarra, en tanto comentó: "Es una oportunidad que se merece. Hizo méritos para estar donde está. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Dirigió mucho tiempo a la Reserva y ganó dos campeonatos después de mucho tiempo. Estamos muy contento con él y es verdad que quisiéramos jugar igual de local que de visitante, pero sabíamos que después de quedar eliminados de la Copa nos íbamos a caer".

Riquelme no quiso referirse a la continuidad de Ibarra, porque "no se puede pensar todavía en la Libertadores del año que viene"; y reconoció que la salida del anterior DT, Sebastián Battaglia, "a muchos no les iba a gustar pero esto es así".

MIRÁ TAMBIÉN La Comisión Directiva de Boca suspendió por dos partidos a Benedetto y Zambrano

"Después del partido con Godoy Cruz del torneo pasado todos decían que el técnico se tenía que ir y nosotros mantuvimos la calma con los integrantes del Consejo y siguió. Cuando pensamos que se tenía que ir tomamos la decisión porque estamos para eso, para tomar decisiones aunque a muchos no les guste", explicó.

Ante la consulta sobre la partida del defensor Carlos Izquierdoz, excapitán, Román dijo: "Tenemos un gran plantel. Me preguntan por Izquierdoz y yo respondo que Zambrano durante dos años jugó con su Selección y no jugar en Boca con (Miguel) Russo ni con Battaglia y se comportó como un señor. Yo no escuchaba en la tele que tenía que jugar, ¿eh? Ahora cambiamos de entrenador, confía en Zambrano, está a las claras y el que decide es él...".

También se mostró "muy triste" por la grave lesión que sufrió el juvenil volante Exequiel Zeballos, aunque consideró que "esto lo va ayudar a madurar, a crecer".

"Estaba jugando a la pelota inocentemente y no vio el camión que venía del costado. Esto lo hará crecer. Porque es como cruzar la calle en bicicleta sin mirar. A partir de ahora va a mirar", comparó, y descartó la posibilidad de traer un refuerzo para el puesto porque "está (Luca) Langoni que juega bien y ya lo demostró con Racing".

"Si se presenta algo lo vamos a analizar, pero estamos felices con el plantel que tenemos", agregó.

También le dio la bienvenida a Carlos Tevez, DT de Rosario Central que mañana visitará la Bombonera: "Esperemos que esté disfrutando. Se lo ve tranquilo. Viene a su casa, lo vamos a tratar con cariño. Yo lo quiero mucho, no somos amigos pero lo quiero".

Y finalmente tocó el tema de la frustrada llegada del delantero uruguayo Edinson Cavani: "Hablo con él hace dos años y medio. Sé que se habló mucho, que explotó una bomba diciendo que viajaba a Buenos Aires, pero él fue claro conmigo, me dijo que estaba arreglado con Villarreal o algún otro equipo". (Télam)