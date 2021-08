El delantero colombiano Sebastián Villa, quien abandonó en forma unilateral los entrenamientos de Boca Juniors y se marchó a su país, subrayó que Juan Román Riquelme y el resto del Consejo de fútbol del club "no le contestan" y adelantó, en su regreso a la Argentina, que espera resolver pronto su situación.

"No hablé con nadie del cuerpo técnico, Riquelme y el Consejo de fútbol no me contestan", expresó Villa, de 25 años, en declaraciones efectuadas a los medios de prensa en el aeropuerto Ministro Pistarini, en Ezeiza, a dónde arribó pasadas las 7 procedente de Bogotá.

El delantero surgido del Deportes Tolima regresó a la Argentina luego de una extensa licencia de 20 días que le otorgó Boca y con permiso de la Justicia ya que está implicado en una causa por violencia de género contra su expareja Daniela Cortés, para atender problemas personales y luego de haber dejado de entrenarse con el plantel que dirigía Miguel Ángel Russo, posteriormente reemplazado por Sebastián Battaglia.

"Fui a Colombia por un problema de salud de mi madre, que afortunadamente está bien y eso es lo más importante. Voy a cumplir con el aislamiento social y mis representantes buscarán la mejor solución para mi futuro luego de todo lo que ha pasado. Tengo contrato con Boca", añadió Villa, cuyo vínculo es hasta el 30 de junio de 2024.

El delantero entró en conflicto con el club debido a que no se aceptó una oferta del Brujas, de Bélgica, que ascendía a siete millones de euros, por considerarla insuficiente ya que Boca es dueño del 70% de su pase y el restante porcentaje corresponde al Deportes Tolima.

Riquelme, vicepresidente de Boca y responsable del área fútbol, junto a los demás integrantes del Consejo, los exfutbolistas Jorge "Patrón" Bermúdez, Marcelo Delgado y Raúl Alfredo Cascini, se mostraron preocupados por la situación de Villa y recordaron que "el club es el que pone el precio" cuando se recibe una oferta.

En tanto, el presidente boquense Jorge Amor Ameal solo destacó que caso de Villa "lo lleva adelante el departamento de judiciales del club" y que deberá reintegrarse a los entrenamientos ya que no tiene ninguna razón para incumplir porque está al día con su salario.

Villa deberá someterse al aislamiento social obligatorio para aquéllas personas que ingresan al país y así mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus, y luego se reintegrará a los entrenamientos de Boca, aunque trascendió que si antes del martes próximo cuando cierre el libro de pases en Europa el Brujas aumenta su oferta será aceptada. (Télam)