Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo e ídolo de Boca Juniors, dijo hoy que le hubiese gustado que el "xeneize" enfrentara a River por los cuartos de final de la Copa Libertadores y reiteró su malestar por tener que jugar mañana con los juveniles de la reserva ante San Lorenzo.

"Hubiese sido maravilloso jugar en cuartos de final contra River. Boca lo merecía. Siempre el fútbol argentino tiene que llegar hasta el final. Quiero que al fútbol argentino le vaya bien porque es la manera de crecer. Como fútbol argentino, tenemos que hacer mucho para que eso pase y lo que está pasando no está bueno", consideró Riquelme.

"Yo no le tengo bronca a nadie. Sí hay una cosa: hasta el último día de vida que tenga, no voy a poder entender cómo ganamos los dos partidos y no seguimos en la Copa. No es que le tenga bronca a Mineiro. Ganamos los dos partidos y quedamos fuera", señaló el talentoso exenganche en diálogo con radio 10.

Cabe recordar que Boca y River, los dos equipos más importantes del fútbol argentino, tienen una fecha pendiente para encontrarse por los octavos de final de la Copa Argentina, con fecha a confirmar, posiblemente para agosto.

Riquelme volvió a mostrar su malestar por tener que jugar mañana ante San Lorenzo con un equipo juvenil: “Nos preocupa que los chicos tengan que salir a jugar nuevamente. Primero tenemos que cuidar la salud, el estado físico", indicó.

"Se cometió la locura de que jugaran el viernes (en la fecha de la reserva) y el sábado ante Banfield. Nunca se vio algo igual. Mañana les toca salir a la cancha de nuevo. Me preocupa, porque queremos cuidar el físico de los chicos. Barco tiene 17 años recién cumplidos", expresó el encargado del consejo de fútbol boquense.

En cuanto a la Liga Profesional, Riquelme sostuvo que "tenemos que hablar con el presidente de la Liga (Marcelo Tinelli) porque fuimos a Brasil a representar al fútbol argentino".

"Volvimos de competir en Brasil, nos subimos a un vuelo privado, nos hacen todos los estudios en Ezeiza, salen todos los negativos y la delegación se fue para el hotel. El viernes, todos los testeos negativos nuevamente. Hablamos con el presidente de la Liga y pedimos suspender el partido del sábado porque teníamos el certificado del cónsul de Brasil y de la Conmebol de que no rompimos la burbuja", memoró Román.

"El Gobierno nos hace hacer los siete días de encierro y lo hacemos como corresponde. Tenemos el certificado de que los jugadores no bajaron del micro. Hemos hecho las cosas como corresponden. El viernes, los hicieron jugar a los chiquitos (en el partido de reserva). Entonces nos preocupa la salud de los jóvenes", añadió.

Sobre una supuesta división en el fútbol argentino entre la AFA, que conduce Claudio "Chiqui" Tapia, y la Liga Profesional que preside Tinelli, el dirigente boquense dijo que "habría que preguntarle a Marcelo (Tinelli) o a Tapia. A mi me tocó ser profesional y nunca me hicieron jugar viernes y sábado, no importa la edad. Y a eso sumale los nervios, la responsabilidad de los chicos de ponerse la camiseta de Boca y no hacer un papelón".

"Habían jugado el día anterior, estaban cansados y tuvieron que salir a poner la cara. Fue maravilloso. Pero mañana corren riesgo de lesionarse. Hay que cuidar a nuestro fútbol. Y hay que ser conscientes de que tenemos muchas cosas por mejorar y ser solidarios. No queremos ventaja. Queremos competir", cerró Juan Román Riquelme. (Télam)