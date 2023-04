El vicepresidente segundo y titular del Consejo de Fútbol de Boca, Juan Román Riquelme, se defendió de las críticas tras la victoria en el clásico ante Racing Club (3-1) y apuntó contra la oposición política vinculada al expresidente Mauricio Macri: "No deben volver nunca más".

"Pido a los hinchas que hagan memoria y no se dejen llenar la cabeza por gente mala que quiere al club para hacer política. Este (Andrés) Ibarra no sé quién es pero dentro de poco dirá que se perdió la final de Madrid (vs. River) por Riquelme", ironizó el ídolo "xeneize" en una nota con el canal TNT Sports.

"Yo no tengo jefe y se que les molesta que no sea empleado de ellos. Con nosotros Boca volvió a ser un club de fútbol", desafió Román, deseoso de hacer un descargo por los cuestionamientos por el presente deportivo del equipo.

"Entiendo que detrás de los periodistas hay gente poderosa y tienen miedo de quedarse sin trabajo, entonces dicen pavadas y mentiras para no quedarse sin trabajo", señaló.

MIRÁ TAMBIÉN Boca le ganó el clásico a Racing en su mejor partido con Almirón

"Al hincha de Boca le pido por favor que entienda el juego, que tenga paciencia. El club está bien, competimos bien, es lógico que los muchachos algún semestre no puedan competir por el torneo, pero partidos como el de hoy lo hacen muy bien y es muy bueno", reclamó.

Boca volvió esta noche al triunfo en la Liga Profesional y quedó a 16 puntos del líder River, al que visitará el domingo próximo en el Monumental. (Télam)