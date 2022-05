El actual vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme confesó esta noche que el día que fue consagrado en su cargo al ganar las pasadas elecciones en el club disfrutó más "que el día que obtuvimos la Copa Intercontinental superando a Real Madrid".

"El día que ganamos las elecciones me sentí más feliz que cuando siendo jugador superamos a Real Madrid por la Copa Intercontinental", le reconoció a ESPN Riquelme un día después de que el primer equipo del club que preside Jorge Amor Ameal se consagrara finalista de la Copa de la Liga Profesional para enfrentar a Tigre.

"Entre la época de futbolista y la actual, ésta es la que disfruto más, porque los que me eligieron y me hicieron este regalo de permitirme volver al club fueron los hinchas que me votaron y que me quieren tanto. Y cuando dentro de 18 meses haya nuevamente elecciones, espero que me sigan eligiendo", remarcó.

Y en tren de confesiones también sostuvo que en "el partido con Lanús" vio cantar "con tanta fuerza a la hinchada de Boca, que después de ocho años de dejar el fútbol", tuvo "ganas de jugar otra vez".

MIRÁ TAMBIÉN Arquero Rochet dio positivo de COVID y no estará en Nacional de Montevideo frente a Vélez

Acerca de Sebastián Villa, sobre quien pesa una denuncia por abuso sexual e intento de asesinato y otra por violencia de género, Riquelme dijo que "sigue siendo el jugador más desequilibrante del fútbol argentino. Y Eduardo Salvio está cada día mejor de su operación de rodilla, algo de lo que no es fácil volver, sobre todo siendo delantero".

Respecto de este presente "xeneize" también fue contundente al apreciar que "lo que pasa es que si se ve la televisión entre semana parece que Boca es el peor equipo del campeonato, pero cuando llega el domingo es el que llega a la final, y otros de los que dicen que son los mejores, no lo están".

"Y eso se debe también al crecimiento de este grupo de jugadores. Porque hacía mucho tiempo que no se disfrutaba tanto en el club en el día a día, con varios jugadores que se quedan hasta las dos o tres de la tarde practicando, porque eso significa que están cómodos en la institución", destacó.

"Por ejemplo Frank Fabra hace casi siete años que está entre nosotros y es parte de la historia del club por la calidad de futbolista que es. Tiene una categoría notable y se convertirá en uno de los mejores laterales izquierdos de todos los tiempos en nuestra institución", afirmó.

MIRÁ TAMBIÉN La argentina López se asegura medalla en Mundial femenino de boxeo en Turquía

Y admitió que le "hubiese gustado que Edwin Cardona siguiera en Boca pero no se dio. Pero lo quiero mucho y cada vez que juega en Racing, poco o mucho, le deseo lo mejor".

Y tomando luego el tren de las revelaciones, anticipó que su tan postergado "partido de despedida se hará después del Mundial de Qatar que termina el 18 de diciembre. Será antes del 24, entre esos días", remarcó.

"Y cuando vengan las próximas elecciones (en diciembre de 2023) quiero seguir estando en Boca. Estoy seguro que para entonces van a votar como 55.000 socios", evaluó.

Respecto del equipo que conduce Sebastián Battaglia adelantó que "si en cada semestre existe la necesidad y la oportunidad de traer un refuerzo, se hará".

En cuanto al juvenil Alan Varela, de buenas producciones pese a ser un juvenil que recién el 4 de julio cumplirá 21 años, sostuvo que es "un jugador que juega cada tanto y hay que agradecerle porque siempre lo hace bien, porque tiene una calidad enorme. Pero también hay que llevarlo paso a paso, porque va a ir creciendo día a día", manifestó con cautela.

"Pero el único volante central que es un '10' y no un 'cinco' simplemente, es Sergio Busquets. No hubo ni habrá ninguno igual, porque antes decían que el enganche era el responsable si el equipo jugaba mal, y a partir de Sergio en Barcelona se empezó a señalar al volante central como responsable de no armar juego. Pero ni Liverpool ni Real Madrid, por ejemplo, que van a jugar la final de la Champions League, tienen un mediocampista central como él. Y eso que los dos, Thiago Alcántara y Casemiro, son brasileños", comparó.

Y cerró con una opinión sobre el equipo dirigido por Battaglia. "Este es un equipo con jugadores de mucha clase, que en muchos casos se juntan a hablar de fútbol como en los viejos tiempos lo hacíamos nosotros. Y eso también es importante para fortalecer y formar a un equipo. Y los referentes llevan la guía en ese aspecto", completó. (Télam)