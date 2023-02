El histórico defensor inglés Rio Ferdinand se deshizo de elogios para con el mediocampista argentino campeón del mundo Enzo Fernández, tras sus impecables actuaciones en el Chelsea

"Creo que su confianza es lo que más destaca para alguien tan joven. Su trayectoria en el último año es... Realmente nunca había visto algo así. Es algo que no lo conmueve", expresó una de las leyendas del seleccionado de Inglaterra a BT Sport. Además, el ex jugador del Manchester United se refirió al rendimiento del ex River en el Mundial Qatar 2022, donde también fue elegido como mejor futbolista joven de la competición: "Lo vi jugar el Mundial. Se incorporó a ese equipo como si fuera alguien que debía estar allí. Jugó el Mundial sin miedo", señaló al respecto. Siguiendo la misma línea, añadió: "La presión que tenían los argentinos para el Mundial, no sólo para el país sino para Messi... No me explico lo que significa. Y él llegó y jugó como si fuera cualquier otro partido", detalló Ferdinand Por último, el ex defensor habló sobre la adaptación de Fernández a una de las ligas más intensas del mundo: "Hay algunos jugadores que creemos que necesitan tiempo para adaptarse a la Premier League, y no siento que sea ese tipo de jugador. Parece un jugador con mentalidad a la altura", cerró.