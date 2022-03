Deportivo Riestra le ganó hoy a San Martín de San Juan por 1 a 0, como visitante, se colocó como uno de los punteros de la Primera Nacional de fútbol, junto con Brown de Adrogué, San Martín de Tucumán y Belgrano de Córdoba, y sumó su segundo triunfo consecutivo en la continuidad de la cuarta fecha.

El mediocampista Gustavo Fernández marcó a los 30 minutos de la segunda parte para el equipo del Bajo Flores, resultado que le permitió llegar a las 10 unidades y ser uno de los punteros del certamen; San Martín, en cambio, es 21ro con 4 unidades.

Guillermo Brown de Puerto Madryn, por su parte, le ganó a Flandria 1 a 0, como local, para subir al quinto lugar en el torneo de la Primera Nacional.

El delantero Flavio Ciampichetti convirtió para el equipo patagónico a los 24 minutos del primer segmento, gol que permitió celebrar la tercera conquista en el torneo.

MIRÁ TAMBIÉN Boca y Huracán empatan sin goles tras el primer tiempo

Con este resultado, Guillermo Brown ascendió al quinto lugar con 9 puntos y se colocó a 1 unidad de los punteros Brown de Adrogué, San Martín (Tucumán), Riestra y Belgrano (todos con 10); Flandria, en tanto, se mantiene en el último lugar de la tabla con 1 punto.

A su vez, Chacarita igualó como local ante Temperley 2 a 2. El volante Rodrigo González (13m PT) y el mediocampista Saúl Nelle (43m ST) marcaron para el "Funebrero"; el atacante Franco Toloza (22m ST) y Tobías Reinhart (28m ST) lo igualaron para los "Gasoleros".

El resultado colocó a Chacarita en el 14to lugar con 5 puntos y Temperley es 17mo con 4 unidades.

Otro resultado de la jornada: Sacachispas 1 - Deportivo Maipú (Mendoza) 1.

MIRÁ TAMBIÉN Despacito no le hizo caso a su nombre y le ganó por un cuerpo y medio a Codringer en San Isidro

Luego, jugaban Atlético Rafaela-Gimnasia de Jujuy, Chaco For Ever-Atlético Güemes de Santiago del Estero y Atlético Mitre de Santiago del Estero-Quilmes.

Mañana cerrarán la cuarta fecha: 17:00, San Telmo-All Boys (TyC Sports); 19:05, Ramón Santamarina de Tandil-Almirante Brown (TyC Sports); 21:10, Ferro-Independiente Rivadavia de Mendoza (TyC Sports).

=Resumen de la cuarta fecha de la Primera Nacional=

-Viernes: Brown de Adrogué 1 - Deportivo Morón 0; Tristán Suárez 3 - Alvarado de Mar del Plata 3; San Martín de Tucumán 2 - Estudiantes de Río Cuarto 0.

-Sábado: Atlanta 1 - Belgrano 1; Defensores de Belgrano 1 - Deportivo Madryn 2; Agropecuario Argentino 2 - Almagro 2; Instituto 2 - Nueva Chicago 1; Estudiantes de Buenos Aires 2 - Villa Dálmine 2.

-Hoy: Brown (PM) 1 - Flandria 0; Chacarita 2 - Temperley 2; Sacachispas 1 - Deportivo Maipú (Mendoza) 1; San Martín de San Juan 0 - Deportivo Riestra 1; Atlético Rafaela - Gimnasia (J); Chaco For Ever - Güemes (SdE); Mitre (SdE) - Quilmes.

Libre: Gimnasia de Mendoza.

-Posiciones: Brown (A), San Martín (T), Riestra y Belgrano, 10 puntos; Brown (PM), 9; Deportivo Maipú e Instituto, 8; All Boys, Almagro y Deportivo Madryn, 7; Gimnasia (J) y Almirante Brown, 6; Chaco For Ever, Chacarita y Estudiantes (RC), 5; Independiente Rivadavia, Temperley, Tristán Suárez, Alvarado, Atlanta, y San Martín (SJ), 4; Gimnasia (M), Santamarina, Quilmes, Estudiantes (BA), Sacachispas, Ferro y Morón, 3; Güemes (SdE), Agropecuario, Nueva Chicago, Atlético Rafaela, Defensores de Belgrano y Villa Dálmine, 2; Mitre (SdE), San Telmo y Flandria, 1. (Télam)