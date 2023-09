El español Sergio Rico, arquero del Paris Saint-Germain accidentado en mayo pasado, confesó que lo primero que pensó tras despertarse del coma inducido fue en "volver a jugar y estar con el equipo antes de que termine la temporada".

"No recuerdo nada del accidente ni la etapa en la que estuve en el hospital. Desde que desperté lo recuerdo todo perfectamente. El primer pensamiento que tuve fue el fútbol. No tenía problemas de memoria, me acordaba de todos mis familiares, y de mis amigos", dijo Rico en una entrevista con el canal oficial PSG, que fue recogida por la agencia de noticias DPA.

El 28 de mayo pasado, el arquero sufrió un grave accidente con un caballo en El Rocío (Sevilla, España), por el cual fue internado e inducido a un coma del que despertó tras pasar más de un mes en el hospital.

"El primer pensamiento fue si podría jugar al fútbol. Y es lo primero que le pregunté al médico", confesó el exfutbolista del Sevilla y del Mallorca.

"Era inviable que pensara en otra cosa que no fuera el fútbol, porque toda mi vida ha sido en torno al fútbol. Mi pensamiento siempre ha sido ese", admitió.

El próximo 22 de septiembre Rico tendrá "un nuevo test" para ver "cómo sigue el aneurisma", comentó.

"Esperemos que sean buenas noticias y a ver si el médico me da más libertad para hacer algo de deporte, para poder poner a tono mi cuerpo y para poder volver cuanto antes con el París. Mi objetivo es volver este año a estar con el equipo antes de que acabe la temporada", sostuvo. (Télam)