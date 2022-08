El flamante seleccionador de Perú, Juan Reynoso, asumió hoy su cargo "con las pilas puestas" e intentará potenciar al equipo incaico para su meta máxima, la clasificación al Mundial 2026 de Estados Unidos-México-Canadá.

"El fútbol es presente. Me toca llegar con mucha energía e ilusionado. El mejor momento lo ratificará los resultados y rendimiento del equipo. Vengo con las pilas puestas para que Perú se siga potenciando", dijo Reynoso en su primera conferencia como seleccionador de Perú.

El seleccionado peruano perdió la chance de jugar el Mundial de Qatar 2022 con la derrota por penales en el repechaje ante Australia que hubiese significado su segunda presencia consecutiva, tras la histórica clasificación para Rusia 2018, de la mano del argentino Ricardo Gareca.

Reynoso se convirtió en el sucesor del "Tigre", quien finalmente no renovó contrato por discrepancias económicas.

"No he tenido la suerte de conversar con Ricardo Gareca. Hay una conversación pendiente para retroalimentarnos", señaló Reynoso, quien estuvo acompañado del titular de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano; y ex jugador y actual director general de fútbol de la FPF, Juan Carlos Oblitas.

"Hoy nos toca un reto mayor como es dirigir a nuestro seleccionado. Apostamos a que nuestra luz nos lleve a tener la tranquilidad para iluminar a un país a lograr un nuevo Mundial", indicó el nuevo seleccionador peruano.

Reynoso, de 52 años y limeño, dirigió a Coronel Bolognesi 2007/08, Universitario 2009/10, Juan Aurich 2010 y Sporting Cristal 2011 (todos de Perú), Cruz Azul (México) 2013, Melgar 2014/17 y Real Garcilaso 2019 (ambos de Perú), Puebla 2019/20 y Cruz Azul 2021/22.

El entrenador fue campeón con Coronel Bolognesi, Universitario, Melgar y Cruz Azul, contando en el equipo con los argentinos Guillermo "Pol" Fernández y Walter Montoya. (Télam)