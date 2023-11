El seleccionador peruano, Juan Reynoso, expuso los merecimientos de su equipo al explicar la derrota ante Bolivia en La Paz (0-2) y evitó hablar de su eventual renuncia luego de quedar en el último puesto de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

"Nosotros tuvimos situaciones de gol como para lograr el empate, que hubiese sido justo, pero ellos hicieron el segundo gol en una contra", se excusó el entrenador del único equipo sin victorias en la clasificación de la Conmebol.

Bolivia, en el debut del DT brasileño Antonio Zago tras la salida del argentino Gustavo Costas, se puso en ventaja a los 20 minutos con un gol de Henry Vaca y definió el pleito a los 87 con gol de Ramiro Vaca.

Al explicar el resultado, Reynoso relativizó los 3.600 metros de altura del estadio Hernando Siles: "La altura es algo coyuntural, el equipo generó muchas ocasiones. No es una queja".

"No comparto que nos hayan superado -polemizó con la prensa peruana-. Veré otra vez el partido y seguro encontraré respuestas. Es una situación a revertir. Mientras yo vea el esfuerzo de los chicos y su bronca, me ilusiono. Siempre he sido muy perseverante en mi vida".

Bajo la tutela de Reynoso, Perú sumó la cuarta derrota en estas Eliminatorias Sudamericanas y su continuidad quedó en duda, incluso para dirigir el próximo martes ante Venezuela en Lima.

La "Bicolor" se ubica en la última posición con un punto y sin goles a favor, producto del empate con Paraguay, de visitante, en la primera fecha. (Télam)