El astro argentino Lionel Messi revolucionó la ciudad de Dallas en su primera experiencia en condición de visitante desde su llegada al Inter Miami para disputar los octavos de final de la Leagues Cup. Messi arribó a Dallas junto al plantel para enfrentar al conjunto local y se llevó a cabo un fuerte operativo policial para preservar al rosarino, pero un fanático venezolano logró burlarlo para acercarse al capitán de la Selección argentina. "Era una oportunidad única, crecí toda la vida viéndolo a él

Viví la Copa como un argentino más. Tuve mucho miedo, asustado. Me apuntó con la taser, pero no pasó nada", contó el joven luego de ser retirado por el personal de seguridad. Además, la presencia de Messi llevó a que las entradas se agotaran en 15 minutos, lo que generó un fuerte reclamo de la barra de Dallas, ya que se quedó sin la posibilidad de ingresar a las tribunas para el partido con el Inter Miami. "Venimos siempre, no venimos nomás cuando viene una estrella

La última vez que vinimos, que fue hace como dos días, ni la mitad del estadio estaba", manifestó uno de los líderes de la hinchada. Y agregó: "Nosotros no vamos a poder entrar al estadio, no vamos a poder hacer nuestro show. Somos 40 miembros y los que lograron comprar nada más fueron dos. Nunca le hemos pedido entradas ni nada al club". FG/GAM NA