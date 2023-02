Wendie Renard, capitana de la selección francesa femenina de fútbol, anunció hoy que por diferencias "con el sistema actual" renunció al seleccionado de su país por lo que no participará en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, entre el 20 de julio y el 20 de agosto de este año.

"No puedo dar mi aval al sistema actual que está muy lejos de las exigencias que requiere el más alto nivel", indicó la futbolista del Olympique de Lyon en su cuenta de Instagram.

Renard, que cuenta con 142 partidos internacionales en su carrera y es considerada una de las mejores jugadoras del mundo, no dio más detalles sobre sus discrepancias con el seleccionado francés ni con la entrenadora Corinne Diacre, en el cargo desde 2017.

"He defendido la camiseta 142 veces con pasión, respeto, compromiso y profesionalidad. Amo a Francia más que nada, no soy perfecta, ni mucho menos, pero ya no puedo respaldar el sistema actual lejos de los requisitos requeridos por el más alto nivel", declaró.

Wendie, de 30 años, aseguró que en "las circunstancias actuales" no se ve en condiciones de participar en el Mundial. "Puede que mi rostro oculte el dolor, pero el corazón sufre. Y no tengo ganas de sufrir", escribió. Renard consideró que vive "un día triste" al hacer este anuncio, pero cree que es necesario dar ese paso "para preservar" su "salud mental". "Gracias a todos por respetar mi decisión", publicó en sus redes sociales.

En la Copa del Mundo 2023, Francia compartirá el grupo F con Brasil, Jamaica y Panamá.

