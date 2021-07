Ubaldo Matildo Fillol, Nery Pumpido y Miguel Ángel Santoro, exarqueros del seleccionado argentino de fútbol, destacaron hoy la "tranquilidad", la "seguridad" y la "sobriedad" de Emiliano Martínez al frente del arco "albiceleste" en la actual edición de la Copa América, tras la brillante actuación del guardameta que ataja en la Premier League de Inglaterra.

"Lo veo como un arquero muy sobrio, tremendamente ganador, algo que demostró cuando le tocó debutar en la Selección y ahí me di cuenta que tenía que ser el titular", dijo el "Pato" Fillol en diálogo con Télam.

Fillol, de 70 años, convocó a "Dibu" Martínez a las Selecciones Juveniles, mientras era el entrenador de arqueros de los equipos menores de la Asociación del Fútbol Argentino.

"Creo que quedó demostrado que es un arquero de gran personalidad, un arquero con mucha seguridad, que maneja muy bien el área, principalmente, y después quedó ratificado con los penales", opinó Pumpido a Radio Télam.

"Tiene una tranquilidad que asombra y eso es lo que te lleva a anticipar la jugada y poner nervioso al contrario", agregó "Pepé" Santoro también a Radio Télam.

Santoro, uno de los mejores arqueros de la historia de Independiente, fue quien descubrió al "Dibu" Martínez a los 11 años y lo fichó para las divisiones juveniles del "Rojo".

"Le vi un buen físico, buen biotipo, reacción y velocidad, que son cualidades importantes para el arquero", comentó Santoro (integrante del plantel del seleccionado argentino que disputó el Mundial Alemania 1974) sobre su decisión de incorporarlo como proyecto en el club de Avellaneda.

"Aposté por él cuando se vino a probar, por suerte no me equivoqué y eso me pone muy feliz", reforzó sobre la llegada de Emiliano Martínez a los "Diablos Rojos". De Independiente, saltó directamente a una prueba en el Arsenal de Londres, en donde quedó en su etapa de arquero juvenil.

"Es virtud de la persona que trate de adivinar a dónde va a ir la pelota", dijo sobre las cualidades del arquero del Aston Villa inglés en la tanda de penales de anoche ante Colombia, en la que contuvo tres remates sobre cinco ejecutados.

"La tranquilidad que tiene se debe a todos los compromisos que tuvo y por la experiencia de haber estado a préstamo en varios clubes de Europa", cerró Santoro.

Fillol, campeón del mundo con el seleccionado argentino en 1978, consideró que Martínez "tiene muy buenos gestos técnicos, camina bien el área. Su presencia le transmite mucha tranquilidad y seguridad al equipo".

"Ojalá que repita este tipo de actuaciones porque el arco de la Selección es el 'día a día' y tenés que superar lo que hiciste el día anterior. Y seguramente lo haga en la final ante Brasil", concluyó Fillol, emblemático arquero campeón con River Plate y con Racing Club.

Pumpido, arquero del seleccionado argentino en los mundiales de México 1986 e Italia 1990, destacó que el arco argentino "es el puesto más tranquilo" del equipo por las variantes con que cuenta el entrenador Lionel Scaloni.

"En el equipo argentino, después del lugar de Messi, el puesto de arquero es el más tranquilo que tiene porque cuenta con cuatro, cinco, seis, siete arqueros de gran categoría para atajar en la selección", sentenció Pumpido, surgido en Unión de Santa Fe y multicampeón con River.

"Yo creo que Argentina debe ser una de las selecciones en el mundo que mejores arqueros tiene, sin lugar a duda. O la mejor. Y anoche, con lo de Martínez, quedó ratificado", concluyó Nery Pumpido.

En tanto, la arquera titular de Boca Junios, Laura Oliveros, le dedicó unas palabras a Emiliano Martínez tras sus atajadas en la definición por penales en la semifinal ante Colombia.

"Qué lindo despertarse hoy y ser el Dibu Martínez", escribió en su cuenta de Twitter Laura Oliveros, quien ganó el último título Transición 2020 con el "Xeneize", con el arco invicto.

Vanina Correa, exarquera del seleccionado argentino, también se sumó a los elogios a Martínez con una foto del arquero atajando uno de los penales que subió en su historia de la red social Instagram.

Correa, de 37 años, le detuvo un penal a la futbolista Nikita Parris, de Inglaterra, en la segunda fecha del grupo D del Mundial de Francia 2019. (Télam)