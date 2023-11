El entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, manifestó hoy su satisfacción con la actuación del equipo y el triunfo ante Defensa y Justicia, por 2 a 1, y sostuvo que el plantel recuperó su "esencia".

“Me deja tranquilo el triunfo y la actuación del equipo, recuperamos lo que es nuestra esencia y así superamos a un gran rival y conseguimos una victoria que necesitábamos, sabíamos de la importancia de este partido”, dijo Domínguez.

Y agregó: “El equipo entró con una determinación muy clara de cuál es nuestro objetivo y lo que queremos. Nos quedan cosas importantes por jugar, perseguir objetivos y también prepararnos para lo que vamos a jugar el año que viene”.

"El equipo mostró mucho carácter y mañana empezamos a construir lo que vamos a intentar el viernes, que es volver a ganar. Mañana vamos a empezar a trabajar en lo que será Central Córdoba y todo se hace día a día. Tendremos un rival que va a querer lo suyo, que tiene un gran entrenador, al que aprecio mucho”, apuntó.

Al hablar sobre el juego señaló que “en el primer tiempo se cometieron algunos errores en las marcas que complicaron. Pero en el segundo corregimos y prácticamente no nos llegaron ni patearon al arco. Entendimos cuando y donde presionar, como atacar ante un rival muy bueno”.

“Este es un plantel que no tuvo descanso en todo el año, ahora tuvimos algunos días más para preparar y a veces hubo que bajar las cargas, porque venían muy cansados. Ahora recuperamos a Guido (Carrillo) y él nos aporta mucho en ataque. Por suerte en esta parte final venimos recuperando a casi todos, aunque seguimos con bajas muy importantes”, puntualizó el DT albirrojo.

Domínguez también se refirió a los partidos que restan y aseguró “hay que trabajar en lo mental y lo más importante es mañana. Hay objetivos y buscaremos cumplirlos. Antes de la semifinal de Copa Argentina tenemos el partido del viernes y pensar que todo es importante porque la clasificación a las copas se definirá en la última fecha”.

El técnico fue consultado sobre los últimos partidos de Mariano Andújar y Mauro Boselli y afirmó “son momentos especiales, lindos y difíciles. Son dos ídolos del club y saben que dejan una semilla muy importante para todo lo que viene. No debemos perder el objetivo que lo más importante es el grupo, acompañarlos y que ellos acompañen al grupo como lo hacen siempre. Ojalá lo disfruten y para eso también intentamos ayudarlos”

Por último respondió sobre su continuidad en Estudiantes y destacó que es “un agradecido de tener trabajo. Me llena y me pone bien que quieran que nosotros sigamos en el club. Hablo todos los días con Marcos (Angeleri), que es el que está en el día a día, y se habla de todo, me transmite lo que es este club, que es su casa”, cerró. (Télam)