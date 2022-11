La reconocida atleta marplatense Florencia Borelli, ganadora de la medalla de oro en la prueba de 10.000 metros en los Juegos Odesur de Paraguay del mes pasado, expresó hoy su enérgico repudio por las irregularidades del medio maratón "Ciudad de Mar del Plata" realizado el pasado domingo, al que consideró "una vergüenza nacional".

Borelli manifestó su rechazo al acto de discriminación cometido por la organización del medio maratón contra los atletas con discapacidad, a quienes se les otorgaron premios más bajos, aunque señaló que no fue el único punto en el que defraudó la organización. Hubo más fallas que se encargó de detallar.

En sus redes sociales, la fondista y figura del atletismo realizó un contundente descargo ante lo sucedido, apuntó contra la empresa contratada por el municipio para organizar el evento y contó que "le hizo llegar todo al intendente" Guillermo Montenegro.

La atleta no dudó en decir "somos de esta nueva generación que viene a romper esquemas. A dejar de mirar hacia otro lado, esconderse y agachar la cabeza".

"El domingo la media maratón de mi ciudad fue una vergüenza nacional", señaló y repudió que "la gente de la organización (TODA) no da la cara ni pide disculpas".

"La vergüenza ajena que me genera es tremenda inclusive no participando de ningún modo en esta", enfatizó mientras dijo que entre las irregularidades, "hubo geles vencidos, falta de medallas, malas clasificaciones y discriminación a los atletas de silla de ruedas".

En ese sentido, un corredor reunió cerca de 20.000 firmas virtuales en apoyo a su denuncia ante el Inadi por un acto de "terrible discriminación" en la competencia: los atletas con discapacidad recibieron premios más bajos, pese a correr la misma carrera.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino, repudió ayer los hechos de discriminación y ahora lo hizo Borelli.

La atleta sostuvo "el domingo no fue una fiesta. Y no hacen deporte. Yo le hice llegar todo al intendente de mi cuidad. No sé si podré lograr que se respete y valore al atleta élite y amateur en las próximas ediciones pero dejar en alto mi voz ya me deja totalmente tranquila". (Télam)